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Софія Ротару навідала могилу чоловіка у Києві

23 жовтня 2023 17:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Софія Ротару навідала могилу чоловіка у Києві
Співачка Софія Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Софія Ротару вшанувала пам'ять покійного Анатолія Євдокименка. Артистка розчулила прихильників світлиною з кладовища.

Фото Ротару опіблікувала у своїх соціальних мережах.

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Співачка Софія Ротару постала на могилі свого чоловіка, народного артиста України та керівника ансамблю "Червона рута" Анатолія Євдокименка.

 

Співачка Софія Ротару вшанувала пам'ять свого чоловіка. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official/
Співачка Софія Ротару вшанувала пам'ять свого чоловіка. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Чоловік зірки пішов з життя 23 жовтня 2002 року. У роковини смерті Анатолія Євдокименка Ротару вшанувала його пам'ять і приїхала на Байкове кладовище в столиці, де похований її коханий. На фото вона у чорному одязі та окулярах стоїть біля пам'ятника Анатолія Євдокименка.

"21 рік без тебе", — розчулила зверненням до покійного чоловіка співачка.

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко одружилися 1968 року. 23 жовтня 2002 року чоловік помер у віці 60 років. У подружжя є спільний син Руслан.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко на похороні розповіла про останнє бажання мами.

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