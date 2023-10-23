Софія Ротару навідала могилу чоловіка у Києві

Співачка Софія Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Співачка Софія Ротару вшанувала пам'ять покійного Анатолія Євдокименка. Артистка розчулила прихильників світлиною з кладовища.

Фото Ротару опіблікувала у своїх соціальних мережах.

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Співачка Софія Ротару постала на могилі свого чоловіка, народного артиста України та керівника ансамблю "Червона рута" Анатолія Євдокименка.

Співачка Софія Ротару вшанувала пам'ять свого чоловіка. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Чоловік зірки пішов з життя 23 жовтня 2002 року. У роковини смерті Анатолія Євдокименка Ротару вшанувала його пам'ять і приїхала на Байкове кладовище в столиці, де похований її коханий. На фото вона у чорному одязі та окулярах стоїть біля пам'ятника Анатолія Євдокименка.

"21 рік без тебе", — розчулила зверненням до покійного чоловіка співачка.

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко одружилися 1968 року. 23 жовтня 2002 року чоловік помер у віці 60 років. У подружжя є спільний син Руслан.

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