Софія Ротару навідала могилу чоловіка у Києві
Співачка Софія Ротару вшанувала пам'ять покійного Анатолія Євдокименка. Артистка розчулила прихильників світлиною з кладовища.
Фото Ротару опіблікувала у своїх соціальних мережах.
Сумна дата у житті співачки
Співачка Софія Ротару постала на могилі свого чоловіка, народного артиста України та керівника ансамблю "Червона рута" Анатолія Євдокименка.
Чоловік зірки пішов з життя 23 жовтня 2002 року. У роковини смерті Анатолія Євдокименка Ротару вшанувала його пам'ять і приїхала на Байкове кладовище в столиці, де похований її коханий. На фото вона у чорному одязі та окулярах стоїть біля пам'ятника Анатолія Євдокименка.
"21 рік без тебе", — розчулила зверненням до покійного чоловіка співачка.
Софія Ротару та Анатолій Євдокименко одружилися 1968 року. 23 жовтня 2002 року чоловік помер у віці 60 років. У подружжя є спільний син Руслан.
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