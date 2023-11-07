Внук Ротару, задержанный во время бегства из Украины, вспомнил о войне в интервью западным СМИ
Внук певицы Софии Ротару, Анатолий, пытавшийся незаконно сбежать из Украины, дал интервью западным СМИ. 28-летний музыкант, выступающий под псевдонимом SHMN, рассказал о своем творчестве и вспомнил о войне в Украине.
Об этом пишет журналу Metal.
Внук Ротару уехал за границу
Анатолий Евдокименко находится за границей. Недавно у музыканта вышел свой альбом. Внук Ротару рассказал, что общество переживает радикальные трансформации.
"Недавняя пандемия и продолжающаяся война имеют огромное влияние на человечество, поэтому я считаю, что для нас важно сохранять моральное достоинство и искать решения через единство", — сказал в интервью мужчина.
7 марта Анатолия, его отца Руслана и еще несколько мужчин задержали на украинской границе в городе Могилев за попытку незаконно покинуть страну. Они заплатили так называемому "проводнику" по две тысячи долларов. В Молдову близкие родственники Софии Ротару хотели попасть на надувной лодке. Позже внук Ротару уехал в Европу, но, как ему это удалось – неизвестно.
Напомним, София Ротару почтила память Нины Матвиенко.
Ранее София Ротару посетила могилу супруга в Киеве.
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