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Внук Ротару, задержанный во время бегства из Украины, вспомнил о войне в интервью западным СМИ

7 ноября 2023 17:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Внук Ротару, задержанный во время бегства из Украины, вспомнил о войне в интервью западным СМИ
София Ротару с внуком. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Внук певицы Софии Ротару, Анатолий, пытавшийся незаконно сбежать из Украины, дал интервью западным СМИ. 28-летний музыкант, выступающий под псевдонимом SHMN, рассказал о своем творчестве и вспомнил о войне в Украине.

Об этом пишет журналу Metal.

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Внук Ротару уехал за границу

Анатолий Евдокименко находится за границей. Недавно у музыканта вышел свой альбом. Внук Ротару рассказал, что общество переживает радикальные трансформации.

"Недавняя пандемия и продолжающаяся война имеют огромное влияние на человечество, поэтому я считаю, что для нас важно сохранять моральное достоинство и искать решения через единство", — сказал в интервью мужчина.

 

7 марта Анатолия, его отца Руслана и еще несколько мужчин задержали на украинской границе в городе Могилев за попытку незаконно покинуть страну. Они заплатили так называемому "проводнику" по две тысячи долларов. В Молдову близкие родственники Софии Ротару хотели попасть на надувной лодке. Позже внук Ротару уехал в Европу, но, как ему это удалось – неизвестно.

Напомним, София Ротару почтила память Нины Матвиенко.

Ранее София Ротару посетила могилу супруга в Киеве.

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