Онука Матвієнко, схожа не неї як дві краплі, розповіла, якою була бабуся

Ульяна Матвієнко, онука Ніни Матвієнко. Фото: instagram.com/8.23.88

Онука Ніни Матвієнко, 25-річна Ульяна, написала пост, який присвятила своїй бабусі. Дівчина розповіла, якою була народна артистка України у побутовому житті і з близькими.

Допис опублікувала у своєму Instagram.

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"Завжди не проти експериментів"

У неділю, 8 жовтня, на 75-році життя пішла з життя Народна артистка України та співачка Ніна Матвієнко. Про трагічну звістку повідомила її донька Тоня Матвієнко. Жодних подробиць про те, як і коли саме співачка померла, її донька Тоня Матвієнко не надала. Співачка не дожила буквально два дні до свого 76-річчя.

Онука Ніни Ульяна опублікувала зворушливий пост, у якому показала селфі з бабусею, а також розповіла деякі факти про неї.

"Завжди не проти селфі в туалеті, завжди не проти нових експериментів, завжди не проти бути собою, завжди не проти взнати нове, завжди не проти розповісти чи довести, завжди не проти навчити чи повчити. Завжди бути собою і не зраджувати своєму! — Ніна Матвієнко Митрофанівна", — розповіла Ульяна і зауважила, що писала крізь сльози.

Дівчина опублікувала фото себе поруч з фотографією Ніни Матвієнко. Очевидно, що Ульяна схожа на бабусю як дві краплі води. Проте, вона зауважила, що Ніна Митрофанівна ніколи не була для неї бабусею.

Ніна Матвієнко. Фото: instagram.com/8.23.88

"Хто знав — вона ніколи не була бабусею, вона була Ніною і, всупереч всім, вона лишиться Ніною для мене. Не бабусею: Молодою, жвавою, веселою, впертою, котра зламала мені руку, котра готувала мені сирники з ізюмом, котра заливала мої квіти в кімнаті, котра прала білі речі з чорним і не признавала, котра поливала щоранку двір і протирала підлогу вдома, котра сварилась за грязний посуд, хоч він був помитий зі вчора, котра любила всупереч всім викрутасами і впертості моїх", — написала онука.

Ніна Матвієнко відома як виконавиця народних пісень. У 1978 році за великий внесок у розвиток українського мистецтва вона отримала звання заслуженої, а в 1985-му — народної артистки України. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко нагородив співачку званням Героя України.

Нагадаємо, прощання і похорон Ніни Матвієнко відбудеться сьогодні.

Також ми писали, що Тоня Матвієнко випустила пісню, яку не встигла подарувати своїй мамі.