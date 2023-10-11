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Онука Матвієнко, схожа не неї як дві краплі, розповіла, якою була бабуся

11 жовтня 2023 10:59
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Онука Матвієнко, схожа не неї як дві краплі, розповіла, якою була бабуся
Ульяна Матвієнко, онука Ніни Матвієнко. Фото: instagram.com/8.23.88
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Онука Ніни Матвієнко, 25-річна Ульяна, написала пост, який присвятила своїй бабусі. Дівчина розповіла, якою була народна артистка України у побутовому житті і з близькими. 

Допис опублікувала у своєму Instagram

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"Завжди не проти експериментів"

У неділю, 8 жовтня, на 75-році життя пішла з життя Народна артистка України та співачка Ніна Матвієнко. Про трагічну звістку повідомила її донька Тоня Матвієнко. Жодних подробиць про те, як і коли саме співачка померла, її донька Тоня Матвієнко не надала. Співачка не дожила буквально два дні до свого 76-річчя. 

Онука Ніни Ульяна опублікувала зворушливий пост, у якому показала селфі з бабусею, а також розповіла деякі факти про неї. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ulya Na (@8.23.88)

"Завжди не проти селфі в туалеті, завжди не проти нових експериментів, завжди не проти бути собою, завжди не проти взнати нове, завжди не проти розповісти чи довести, завжди не проти навчити чи повчити. Завжди бути собою і не зраджувати своєму! — Ніна Матвієнко Митрофанівна", — розповіла Ульяна і зауважила, що писала крізь сльози. 

Дівчина опублікувала фото себе поруч з фотографією Ніни Матвієнко. Очевидно, що Ульяна схожа на бабусю як дві краплі води. Проте, вона зауважила, що Ніна Митрофанівна ніколи не була для неї бабусею. 

 

Нина Матвиенко
Ніна Матвієнко. Фото: instagram.com/8.23.88

"Хто знав — вона ніколи не була бабусею, вона була Ніною і, всупереч всім, вона лишиться Ніною для мене. Не бабусею: Молодою, жвавою, веселою, впертою, котра зламала мені руку, котра готувала мені сирники з ізюмом, котра заливала мої квіти в кімнаті, котра прала білі речі з чорним і не признавала, котра поливала щоранку двір і протирала підлогу вдома, котра сварилась за грязний посуд, хоч він був помитий зі вчора, котра любила всупереч всім викрутасами і впертості моїх", — написала онука. 

Ніна Матвієнко відома як виконавиця народних пісень. У 1978 році за великий внесок у розвиток українського мистецтва вона отримала звання заслуженої, а в 1985-му — народної артистки України. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко нагородив співачку званням Героя України. 

Нагадаємо, прощання і похорон Ніни Матвієнко відбудеться сьогодні. 

Також ми писали, що Тоня Матвієнко випустила пісню, яку не встигла подарувати своїй мамі. 

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