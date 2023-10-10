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Сьогодні ввечері розпочнеться прощання з народною артисткою України Ніною Матвієнко

10 жовтня 2023 11:00
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Сьогодні ввечері розпочнеться прощання з народною артисткою України Ніною Матвієнко
Співачка Ніна Матвієнко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

У неділю, 8 жовтня, на 75-му році пішла з життя Народна артистка України та співачка Ніна Матвієнко. Про трагічну звістку повідомила її донька Тоня Матвієнко. Сьогодні стало відомо, коли відбудеться прощання з легендою і похорон. 

Інформацію повідомила донька співачки Тоня Матвієнко у своєму Instagram.

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Подробиці

Прощання з Ніною Матвієнко розпочнеться в Свято-Феодосійському монастирі  міста Києва на вулиці Лаврська, 14. 10 жовтня о 21:00 в головному храмі розпочнеться всенічне читання псалтиря за спокій спочилої.     

 

— 11 жовтня о 7:00 відбудеться заупокійна літургія.  О 9:00 — панахида.      

— З 11:00 до 13:00 — прощання у Національній Філармонії за адресою Володимирський узвіз, 2.

— О 14:30 — поховання на Звіринецькому кладовищі у  місті Києві, вулиця Верхня, 21. 

Нагадаємо, Ніна Матвієнко відома як виконавиця народних пісень. У 1978 році за великий внесок у розвиток українського мистецтва вона отримала звання заслуженої, а в 1985-му — народної артистки України. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко нагородив співачку званням Героя України. 

 

Жодних подробиць про те, як і коли саме співачка померла, її донька Тоня Матвієнко не надала. Пост про смерть матері  вона опублікувала вранці 8 жовтня. Співачка не дожила буквально два дні до свого 76-річчя. 

 

Нагадаємо, ми вже повідомляли, коли та де выдбудеться прощання з Ніною Матвієнко. 

Також ми писали, що померла Герой України співачка Ніна Матвієнко.

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