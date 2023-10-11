Внучка Матвиенко, похожая на нее как две капли, рассказала, какой была бабушка

Ульяна Матвиенко, внучка Нины Матвиенко. Фото: instagram.com/8.23.88

Внучка Нины Матвиенко, 25-летняя Ульяна, написала пост, который посвятила своей бабушке. Девушка рассказала, какой была народная артистка Украины в бытовой жизни и с близкими.

Публикацию опубликовала в своем Instagram.

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"Всегда не против экспериментов"

В воскресенье, 8 октября, на 75-м году жизни ушла Народная артистка Украины и певица Нина Матвиенко. О трагическом известии сообщила ее дочь Тоня Матвиенко. Никаких подробностей о том, как и когда именно певица умерла, ее дочь не рассказала. Певица не дожила буквально два дня до своего 76-летия.

Внучка Нины Ульяна опубликовала трогательный пост, в котором показала селфи с бабушкой, а также рассказала некоторые факты о ней.

"Всегда не против селфи в туалете, всегда не против новых экспериментов, всегда не прочь быть собой, всегда не прочь узнать новое, всегда не против рассказать или доказать, всегда не против научить или поучить. Всегда быть собой и не изменять своему! — Нина Матвиенко Митрофановна", — рассказала Ульяна и поделилась, что писала сквозь слезы.

Девушка опубликовала фото себя рядом с фотографией Нины Матвиенко. Очевидно, что Ульяна похожа на бабушку как две капли воды. Однако она поделилась, что Нина Митрофановна никогда не была для нее бабушкой.

Нина Матвиенко. Фото: instagram.com/8.23.88

"Кто знал — она никогда не была бабушкой, она была Ниной и, вопреки всем, она останется Ниной для меня. Не бабушкой: молодой, оживленной, веселой, упрямой, которая сломала мне руку, которая готовила мне сырники с изюмом, которая заливала мои цветы в комнате, которая стирала белые вещи с черным и не признавалась, которая поливала каждое утро двор и протирала пол дома, которая ругала за грязную посуду, хотя она была вымыта со вчера, которая любила вопреки всем уловкам и упрямству", — написала внучка.

Нина Матвиенко известна как исполнительница народных песен. В 1978 году за большой вклад в развитие украинского искусства она получила звание заслуженной, а в 1985 — народной артистки Украины. В 2006 году тогдашний президент Виктор Ющенко наградил певицу званием Героя Украины.

Напомним, прощание и похороны Нины Матвиенко пройдут сегодня.

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