Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Внучка Матвиенко, похожая на нее как две капли, рассказала, какой была бабушка arrow

Внучка Матвиенко, похожая на нее как две капли, рассказала, какой была бабушка

11 октября 2023 10:59
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Внучка Матвиенко, похожая на нее как две капли, рассказала, какой была бабушка
Ульяна Матвиенко, внучка Нины Матвиенко. Фото: instagram.com/8.23.88
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Внучка Нины Матвиенко, 25-летняя Ульяна, написала пост, который посвятила своей бабушке. Девушка рассказала, какой была народная артистка Украины в бытовой жизни и с близкими.

Публикацию опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

"Всегда не против экспериментов"

В воскресенье, 8 октября, на 75-м году жизни ушла Народная артистка Украины и певица Нина Матвиенко. О трагическом известии сообщила ее дочь Тоня Матвиенко. Никаких подробностей о том, как и когда именно певица умерла, ее дочь не рассказала. Певица не дожила буквально два дня до своего 76-летия.

Внучка Нины Ульяна опубликовала трогательный пост, в котором показала селфи с бабушкой, а также рассказала некоторые факты о ней.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ulya Na (@8.23.88)

"Всегда не против селфи в туалете, всегда не против новых экспериментов, всегда не прочь быть собой, всегда не прочь узнать новое, всегда не против рассказать или доказать, всегда не против научить или поучить. Всегда быть собой и не изменять своему! — Нина Матвиенко Митрофановна",  рассказала Ульяна и поделилась, что писала сквозь слезы.

Девушка опубликовала фото себя рядом с фотографией Нины Матвиенко. Очевидно, что Ульяна похожа на бабушку как две капли воды. Однако она поделилась, что Нина Митрофановна никогда не была для нее бабушкой.

 

Нина Матвиенко. Фото: instagram.com/8.23.88

"Кто знал — она никогда не была бабушкой, она была Ниной и, вопреки всем, она останется Ниной для меня. Не бабушкой: молодой, оживленной, веселой, упрямой, которая сломала мне руку, которая готовила мне сырники с изюмом, которая заливала мои цветы в комнате, которая стирала белые вещи с черным и не признавалась, которая поливала каждое утро двор и протирала пол дома, которая ругала за грязную посуду, хотя она была вымыта со вчера, которая любила вопреки всем уловкам и упрямству", — написала внучка.

Нина Матвиенко известна как исполнительница народных песен. В 1978 году за большой вклад в развитие украинского искусства она получила звание заслуженной, а в 1985  народной артистки Украины. В 2006 году тогдашний президент Виктор Ющенко наградил певицу званием Героя Украины.

Напомним, прощание и похороны Нины Матвиенко пройдут сегодня.

Также мы писали, что Тоня Матвиенко выпустила песню, которую не успела подарить своей маме.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз