Тоня Матвієнко випустила пісню, яку не встигла подарувати своїй мамі
Співачка Тоня Матвієнко представила пісню "Сік землі". Зірка готувала трек на день народження своїй мамі, Ніні Матвієнко.
Про це співачка розповіла у соціальних мережах.
Обставини стали сильнішими за плани
10-го жовтня Народній артистці Ніні Матвієнко мало б виповнитися 76, але її життя обірвалося за два дні до цього. Ідея зробити мамі на день народження творчий подарунок виникла у Тоні ще під час вимушеного перебування у Великій Британії. Сумуючи за мамою, Тоня згадала пісню "Сік землі", яку полюбляла слухати ще в дитинстві.
"В цю пісню я вклала багато душі, тепла, любові. Це мав бути гарний сюрприз. На жаль, обставини бувають сильнішими за наші плани. Випускаючи пісню-присвяту "Сік землі" для мами сьогодні, я хочу закликати вас відкласти всі справи та зателефонувати батькам і сказати їм "дякую! Дякую за безсонні ночі, дякую за виховання та турботу, за мотивацію та підтримку у всьому…Я обов’язково продовжу мамину традицію популяризувати українські пісні у світі. Робити добро! Шануйте один одного та своє коріння. Дякую, мамо", — зазначила Матвієнко.
Прощання з Ніною Матвієнко розпочнеться в Свято-Феодосійському монастирі 10-го жовтня з 21.00 в головному храмі. 11-го жовтня о 7 ранку відбудеться заупокійна літургія, о 9-й панахида. О 14.30 розпочнеться поховання на Звіринецькому кладовищі в Києві.
Нагадаємо, на 76-му році життя померла Герой України, співачка Ніна Матвієнко. До цього в мережі не було чуток чи повідомлень про погіршення стану здоров'я легендарної артистки.