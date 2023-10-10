Тоня Матвієнко випустила пісню, яку не встигла подарувати своїй мамі

Співачки Тоня та Ніна Марвієнко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

Співачка Тоня Матвієнко представила пісню "Сік землі". Зірка готувала трек на день народження своїй мамі, Ніні Матвієнко.

Про це співачка розповіла у соціальних мережах.

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Обставини стали сильнішими за плани

10-го жовтня Народній артистці Ніні Матвієнко мало б виповнитися 76, але її життя обірвалося за два дні до цього. Ідея зробити мамі на день народження творчий подарунок виникла у Тоні ще під час вимушеного перебування у Великій Британії. Сумуючи за мамою, Тоня згадала пісню "Сік землі", яку полюбляла слухати ще в дитинстві.

"В цю пісню я вклала багато душі, тепла, любові. Це мав бути гарний сюрприз. На жаль, обставини бувають сильнішими за наші плани. Випускаючи пісню-присвяту "Сік землі" для мами сьогодні, я хочу закликати вас відкласти всі справи та зателефонувати батькам і сказати їм "дякую! Дякую за безсонні ночі, дякую за виховання та турботу, за мотивацію та підтримку у всьому…Я обов’язково продовжу мамину традицію популяризувати українські пісні у світі. Робити добро! Шануйте один одного та своє коріння. Дякую, мамо", — зазначила Матвієнко.

Прощання з Ніною Матвієнко розпочнеться в Свято-Феодосійському монастирі 10-го жовтня з 21.00 в головному храмі. 11-го жовтня о 7 ранку відбудеться заупокійна літургія, о 9-й панахида. О 14.30 розпочнеться поховання на Звіринецькому кладовищі в Києві.

Нагадаємо, на 76-му році життя померла Герой України, співачка Ніна Матвієнко. До цього в мережі не було чуток чи повідомлень про погіршення стану здоров'я легендарної артистки.