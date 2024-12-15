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Внучка Софии Ротару показала, как отдыхает с братом за границей

15 декабря 2024 21:12
Евгений Берестюк - Редактор
Внуки Софии Ротару засветились на отдыхе за границей — фото
Певица София Ротару с внуками. Фото: Instagram/sofiarotaru.official
Евгений Берестюк - Редактор

С начала полномасштабной войны о семье певицы Софии Ротару мало что известно. Интервью они не дают, особенно после того, как единственного сына Руслана и внука Анатолия задержали пограничники около Молдовы в марте 2022-го. Впрочем, внучка Софии Михайловны, София Евдокименко, показала отдых за границей с братом.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Внуки Софии Ротару за границей

София Евдокименко еще до начала полномасштабной войны жила в Нью-Йорке. Что касается 30-летнего Анатолия, то со второй попытки (о которой ничего неизвестно) он смог уехать за границу. Живет преимущественно в Европе, куда часто прилетает сестра. Именно она показала видео, на котором Анатолий занимается кардиотренировкой и прыгает на скакалке.

Анатолий Евдокименко
Анатолий Евдокименко прыгает на скакалке. Скриншот: Instagram/iamsofiaeve

Вскоре София Евдокименко опубликовала пейзажи, больше похожие на итальянские. Именно проживание в этой стране приписывают ее родителям. Также в сети распространяется информация, что в Европе сейчас и сама София Михайловна. Впрочем, в нескольких интервью ее сестра, Аурика Ротару, говорила — Герой Украины в своем доме под Киевом.

Пейзажи Италия.
Местность в сториз Софии Евдокименко похожа на итальянскую. Фото: Instagram/iamsofiaeve

Меньше чем за неделю до этого 23-летняя внучка Софии Ротару показала фотографии из Майами (США), где отдыхала. Последнее фото было из аэропорта, что, скорее всего, свидетельствовало о ее перелете в Европу, где она и встретилась со своим братом.

София Евдокименко в Майами
София Евдокименко в Майами. Фото: Фото: Instagram/iamsofiaeve

Напомним, ранее мы писали, что певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками трогательными семейными кадрами. Также мы рассказывали, что певец Владимир Дантес кардинально сменил прическу.

София Ротару отдых соцсети семья украинские звезды заграница

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