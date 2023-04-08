Оприлюднена причина смерті автора хіта Gangsta's Paradise репера Coolio

Репер Coolio помер у вересні минулого року у своєму маєтку в Лос-Анджелесі. Фото: people.com

У вересні минулого року помер американський музикант Артіс Леон Айві-молодший, більш відомий як репер Coolio. Зірці 1990-х було 59 років. Тільки зараз стала відома причина смерти автора хіта Gangsta's Paradise.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Репер Coolio помер від передозування фентанілом. У висновку окружного коронера Лос-Анджелеса також зазначено, що в організмі зірки були знайдені сліди героїну та метамфетамінів. Причини смерті Coolio оприлюднив його менеджер та друг Джарез Поузі.

Також слідчі встановили, що в Coolio була важка форма астми. Пришвидшило смерть й багаторічне куріння цигарок. Ослаблений організм не зміг дати відсіч передозування наркотиками.

Родина репера та його друзі мають намір вшанувати пам'ять Coolio у документальних проєктах. Які саме кінокомпанії займуться зйомками наразі невідомо.

Чим відомий Coolio

Став всесвітньо популярним завдяки треку Gangsta's Paradise з однойменного альбому 1995 року, який вважається класикою гангстерського репу. Пісня стала саундтреком до фільму "Небезпечні уми" з голлівудською зіркою Мішель Пфайффер. Трек став найбільш комерційно успішним синглом того року у США. За Gangsta's Paradise Куліо отримав премію "Греммі" за найкраще сольне виконання репу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стала відома причина смерті старшого брата Мадонни. Також ми розповідали, що свідоцтво про смерть розсекретило хворобу, яку приховувала секс-символ 1970-х Ракель Велч.