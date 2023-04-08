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Обнародованная причина смерти автора хита Gangsta's Paradise рэпера Coolio

8 апреля 2023 18:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Рэпер Coolio скончался в сентябре прошлого года в своем особняке в Лос-Анджелесе. Фото: people.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В сентябре прошлого года умер американский музыкант Артис Леон Айви-младший, более известный как рэпер Coolio. Звезде 1990-х было 59 лет. Только сейчас стала известна причина смерти автора хита Gangsta's Paradise.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Рэпер Coolio умер от передозировки фентанилом. В заключении окружного коронера Лос-Анджелеса также отмечено, что в организме звезды были обнаружены следы героина и метамфетамина. Причины смерти Coolio обнародовал его менеджер и друг Джарез Поузи.

Также следователи установили, что у Coolio была тяжелая форма астмы. Ускорило смерть и многолетнее курение сигарет. Ослабленный организм не смог дать отпор передозировке наркотиками.

Семья рэпера и его друзья намерены почтить память Coolio в документальных проектах. Какие именно кинокомпании займутся съемками, пока неизвестно.

Чем известен Coolio

Стал всемирно популярен благодаря треку Gangsta's Paradise из одноименного альбома 1995 года, который считается классикой гангстерского рэпа. Песня стала саундтреком к фильму "Опасные умы" с голливудской звездой Мишель Пфайффер. Трек стал наиболее коммерчески успешным синглом того же года в США. За Gangsta's Paradise Кулио получил премию "Грэмми" за лучшее сольное исполнение рэпа.

Напомним, ранее мы писали, что стала известна причина смерти старшего брата Мадонны. Также мы рассказывали, что свидетельство о смерти рассекретило болезнь, которую скрывала секс-символ 1970-х Ракель Уэлч.

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