Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Свідоцтво про смерть розсекретило хворобу, яку приховувала секс-символ 1970-х Ракель Велч arrow

Свідоцтво про смерть розсекретило хворобу, яку приховувала секс-символ 1970-х Ракель Велч

4 квітня 2023 15:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Американська акторка та секс-символ 1970-х, Ракель Велч
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська акторка та секс-символ 1970-х, Ракель Велч, померла у своєму маєтку в Лос-Анджелесі в лютому цього року. Їй було 82. Втім, тільки зараз таблоїди дізналися, що зірка до самої смерті приховувала один з діагнозів. 

Про це повідомляє видання TMZ.

Читайте також:

Подробиці 

Згідно зі свідоцтвом про смерть, дворазова номінантка на премію "Золотий глобус" на момент смерті також боролася з хворобою Альцгеймера.  Ракель ніколи раніше не повідомляла громадськості про свій діагноз.

Велч померла вночі 15 лютого від серцевого нападу. Її тіло кремували. За даними Американського інституту здоров’я, 90% людей, у яких зупинилося серце поза межами лікарні, помирають, як правило, протягом кількох хвилин.

Чим відома Велч

Популярність до неї прийшла 1966 року після ролей у фільмах "Фантастична подорож" і "Мільйон років до нашої ери". В наступних проєктах сексуальну акторку не сприймали на серйозних ролях. Винятком для неї стала роль Констанції Бонасьє у фільмі "Три мушкетери" (1973), за яку вона отримала премію "Золотий глобус".

Ракель з’являлась на обкладинках глянцю Playboy. Його редакція називала Велч "найбажанішою жінкою 1970-х". Крім цього вона деякий час була ведучою власного телешоу, а також брала участь в музичних шоу в Лас-Вегасі. Зірка була чотири рази заміжня. У неї залишилося двоє дітей: донька Тані і син Деймон, яким вже за 60 років. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що після тривалої боротьби з раком помер японський композитор Рюіті Сакамото. Він був лауреатом багатьох престижних музичних премій, включаючи "Оскар", "Ґреммі", BAFTA та "Золотий глобус".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB