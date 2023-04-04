Свідоцтво про смерть розсекретило хворобу, яку приховувала секс-символ 1970-х Ракель Велч

Американська акторка та секс-символ 1970-х, Ракель Велч

Американська акторка та секс-символ 1970-х, Ракель Велч, померла у своєму маєтку в Лос-Анджелесі в лютому цього року. Їй було 82. Втім, тільки зараз таблоїди дізналися, що зірка до самої смерті приховувала один з діагнозів.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Подробиці

Згідно зі свідоцтвом про смерть, дворазова номінантка на премію "Золотий глобус" на момент смерті також боролася з хворобою Альцгеймера. Ракель ніколи раніше не повідомляла громадськості про свій діагноз.

Велч померла вночі 15 лютого від серцевого нападу. Її тіло кремували. За даними Американського інституту здоров’я, 90% людей, у яких зупинилося серце поза межами лікарні, помирають, як правило, протягом кількох хвилин.

Чим відома Велч

Популярність до неї прийшла 1966 року після ролей у фільмах "Фантастична подорож" і "Мільйон років до нашої ери". В наступних проєктах сексуальну акторку не сприймали на серйозних ролях. Винятком для неї стала роль Констанції Бонасьє у фільмі "Три мушкетери" (1973), за яку вона отримала премію "Золотий глобус".

Ракель з’являлась на обкладинках глянцю Playboy. Його редакція називала Велч "найбажанішою жінкою 1970-х". Крім цього вона деякий час була ведучою власного телешоу, а також брала участь в музичних шоу в Лас-Вегасі. Зірка була чотири рази заміжня. У неї залишилося двоє дітей: донька Тані і син Деймон, яким вже за 60 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після тривалої боротьби з раком помер японський композитор Рюіті Сакамото. Він був лауреатом багатьох престижних музичних премій, включаючи "Оскар", "Ґреммі", BAFTA та "Золотий глобус".