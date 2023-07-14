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Оприлюднена причина смерті єдиної доньки "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі

14 липня 2023 10:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Оприлюднена причина смерті єдиної доньки "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі
Американська співачка Ліза Марі Преслі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В січні несподівано пішла з життя єдина донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі, співачка Ліза Марі Преслі.  Їй було лише 54 роки, і перед смертю вона активно відвідувала світські заходи. Тоді в американських ЗМІ писали, що причиною стала зупинка серця. Втім зараз оприлюднена офіційна причина. 

Про це повідомляє видання Page Six. 

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Згідно з записами судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес, офіційною причиною її смерті стали наслідки непрохідності тонкої кишки. Розтин виявив терапевтичні рівні оксикодону та іншого опіоїду бупренорфіну в  організмі співачки. Були також сліди антипсихотику Кветіапіну.

У звіті зазначається, що наркотики не сприяли її смерті, і не було жодних доказів травми або навмисного вбивства. Експерти наголошують, що кишкова непрохідність була спричинена спайками, які утворилися після спеціальної операції, яка посприяла схудненню співачки. 

Лізу Марі поховали в маєтку Елвіса Преслі в Грейсленді (Мемфіс, штат Техас) поруч з її сином, Бенджаміном Кіо, який 2020-го вчинив самогубство у віці 27 років. Сад медитацій в маєтку також є місцем останнього спочинку Елвіса, його матері Гледіс Преслі, батька Вернона Преслі та бабусі Мінні Мей.

Сад медитацій в маєтку Елвіса Преслі. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція затримала жінку, яку підозрюють у смерті 19-річного онука голлівудського актора Роберта Де Ніро. Також ми розповідали, що була оприлюднена причина смерті актора Адама Річі, якого називали "молодшим братом Америки".

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