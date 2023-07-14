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Обнародована причина смерти единственной дочери "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли

14 июля 2023 10:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Обнародована причина смерти единственной дочери "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли
Американская певица Лиза Мари Пресли. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В январе неожиданно ушла из жизни единственная дочь "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли, певица Лиза Мари Пресли. Ей было всего 54 года, и перед смертью она активно посещала светские мероприятия. Тогда в американских СМИ писали, что причиной стала остановка сердца. Впрочем, сейчас обнародована официальная причина.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Согласно записям судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес официальной причиной ее смерти стали последствия непроходимости тонкой кишки. Вскрытие выявило терапевтические уровни оксикодона и другого опиоида бупренорфина в организме певицы. Были также следы антипсихотика Кветиапина.

В отчете отмечается, что наркотики не способствовали ее смерти, и не было никаких доказательств травмы или умышленного убийства. Эксперты отмечают, что кишечная непроходимость была вызвана спайками, образовавшимися после специальной операции, способствовавшей похудению певицы.

Лизу Мари похоронили в имении Элвиса Пресли в Грейсленде (Мемфис, штат Техас) рядом с ее сыном Бенджамином Кио, который в 2020-м совершил самоубийство в возрасте 27 лет. Сад медитаций в имении также является местом последнего упокоения Элвиса, его матери Гледис Пресли, отца Вернона Пресли и бабушки Минни Мэй.

Сад медитаций в имении Элвиса Пресли. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что полиция задержала женщину, подозреваемую в смерти 19-летнего внука голливудского актера Роберта Де Ниро. Также мы рассказывали, что обнародована причина смерти актера Адама Ричи, которого называли "младшим братом Америки".

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