Оприлюднена причина смерті відомого актора, якого називали "молодшим братом Америки"
На початку цього року помер американський актор Адам Річ. Йому було 54 роки. Найбільше відомий своєю роллю Ніколаса Бредфорда, молодшого сина в телесеріалі "Вісім — достатньо", який виходив в етер упродовж п’яти сезонів в 1970-1980-х роках. Тільки зараз стала відома причина його смерті.
Про це повідомляє видання TMZ.
Причини смерті
У висновку судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес йдеться, що Адам помер від випадкового передозування сильнодіючим опіоїдом, а саме фентанілом. Актор мав нетоксичний рівень алкоголю та лоразепаму.
Колишню молоду телезірку знайшли мертвим на початку січня в його будинку в Лос-Анджелесі. Самогубство тоді не розглядали. Пізніше правоохоронні органи повідомили, що смерть актора, ймовірно, стала результатом передозування. Менеджер багатоквартирного будинку Адама знайшов його бездиханне тіло у ванній кімнаті, а також білу порошкоподібну речовину, яка ймовірно була наркотиками.
Річ роками боровся із залежністю від заборонених речовин, і одного разу його заарештували за спробу вкрасти пігулки з аптеки.
Найбільше Адама запам’ятали за роллю Ніколаса Бредфорда. Він навіть потрапив до списку 100 найкращих дитячих зірок VH1, посівши 73-тє місце.
Нагадаємо, раніше ми писали, що пішов із життя відомий голлівудський актор Джордж Магаріс. Виконавцю головної ролі популярного телесеріалу 1960-х "Шосе 66" було 94 роки.
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