Оприлюднена причина смерті відомого актора, якого називали "молодшим братом Америки"

Американський актор Адам Річ. Фото: Google

На початку цього року помер американський актор Адам Річ. Йому було 54 роки. Найбільше відомий своєю роллю Ніколаса Бредфорда, молодшого сина в телесеріалі "Вісім — достатньо", який виходив в етер упродовж п’яти сезонів в 1970-1980-х роках. Тільки зараз стала відома причина його смерті.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Причини смерті

У висновку судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес йдеться, що Адам помер від випадкового передозування сильнодіючим опіоїдом, а саме фентанілом. Актор мав нетоксичний рівень алкоголю та лоразепаму.

Колишню молоду телезірку знайшли мертвим на початку січня в його будинку в Лос-Анджелесі. Самогубство тоді не розглядали. Пізніше правоохоронні органи повідомили, що смерть актора, ймовірно, стала результатом передозування. Менеджер багатоквартирного будинку Адама знайшов його бездиханне тіло у ванній кімнаті, а також білу порошкоподібну речовину, яка ймовірно була наркотиками.

Річ роками боровся із залежністю від заборонених речовин, і одного разу його заарештували за спробу вкрасти пігулки з аптеки.

Найбільше Адама запам’ятали за роллю Ніколаса Бредфорда. Він навіть потрапив до списку 100 найкращих дитячих зірок VH1, посівши 73-тє місце.

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