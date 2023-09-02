Супермодель Міранда Керр вагітна четвертою дитиною
Супермодель Міранда Керр вчетверте стане мамою. Зірка розповіла, що чекає хлопчика від чоловіка Евана Шпігеля.
Про це пише Daily Mail.
Четвертий хлопчик
Міранда опублікувала серію зображень, на яких позує з кругленьким животиком. Майбутня мама позувала в саду в білому кроп-топі з оборками, який вона поєднувала з джинсами. У Міранди та засновника Snapchat Евана Шпигеля двоє синів: п'ятирічний Харт і трирічний Майлз. У неї також є 12-річний син Флінн, якого вона виховує з колишнім чоловіком Орландо Блумом.
Радісна новина з’явилася після того, як раніше Міранда та Еван натякнули на плани розширити своє сім’я під час спільного інтерв’ю Vogue Australia.
"Мені просто подобається бути матір’ю, і я завжди хотіла трьох синів, тож я відчуваю справжнє щастя, що у мене є троє здорових хлопчиків. Тож подивимося, що вирішить Бог", — сказала вона.
Ще в жовтні 2019 року щаслива пара, яка одружилася в травні 2017 року, стали батьками сина Майлза.
Модель здобула популярність у віці 13 років після перемоги в модельному конкурсі журналу Dolly.
У 2007 році вона стала першим ангелом Victoria's Secret в Австралії.
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