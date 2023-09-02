Супермодель Міранда Керр вагітна четвертою дитиною

Модель Міранда Керр та бізнесмен Еван Шпігель. Фото: instagram.com/mirandakerr/

Супермодель Міранда Керр вчетверте стане мамою. Зірка розповіла, що чекає хлопчика від чоловіка Евана Шпігеля.

Про це пише Daily Mail.

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Четвертий хлопчик

Міранда опублікувала серію зображень, на яких позує з кругленьким животиком. Майбутня мама позувала в саду в білому кроп-топі з оборками, який вона поєднувала з джинсами. У Міранди та засновника Snapchat Евана Шпигеля двоє синів: п'ятирічний Харт і трирічний Майлз. У неї також є 12-річний син Флінн, якого вона виховує з колишнім чоловіком Орландо Блумом.

Міранда Керр. Фото: dailymail.co.uk

Міранда Керр. Фото: dailymail.co.uk

Радісна новина з’явилася після того, як раніше Міранда та Еван натякнули на плани розширити своє сім’я під час спільного інтерв’ю Vogue Australia.

"Мені просто подобається бути матір’ю, і я завжди хотіла трьох синів, тож я відчуваю справжнє щастя, що у мене є троє здорових хлопчиків. Тож подивимося, що вирішить Бог", — сказала вона.

Ще в жовтні 2019 року щаслива пара, яка одружилася в травні 2017 року, стали батьками сина Майлза.

Модель здобула популярність у віці 13 років після перемоги в модельному конкурсі журналу Dolly.

У 2007 році вона стала першим ангелом Victoria's Secret в Австралії.

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