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Супермодель Міранда Керр вагітна четвертою дитиною

2 вересня 2023 13:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Супермодель Міранда Керр вагітна четвертою дитиною
Модель Міранда Керр та бізнесмен Еван Шпігель. Фото: instagram.com/mirandakerr/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Супермодель Міранда Керр вчетверте стане мамою. Зірка розповіла, що чекає хлопчика від чоловіка Евана Шпігеля.

Про це пише Daily Mail.

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Четвертий хлопчик

Міранда опублікувала серію зображень, на яких позує з кругленьким животиком. Майбутня мама позувала в саду в білому кроп-топі з оборками, який вона поєднувала з джинсами. У Міранди та засновника Snapchat Евана Шпигеля двоє синів: п'ятирічний Харт і трирічний Майлз. У неї також є 12-річний син Флінн, якого вона виховує з колишнім чоловіком Орландо Блумом.

 

Міранда Керр. Фото: dailymail.co.uk

 

Міранда Керр. Фото: dailymail.co.uk

Радісна новина з’явилася після того, як раніше Міранда та Еван натякнули на плани розширити своє сім’я під час спільного інтерв’ю Vogue Australia.

"Мені просто подобається бути матір’ю, і я завжди хотіла трьох синів, тож я відчуваю справжнє щастя, що у мене є троє здорових хлопчиків. Тож подивимося, що вирішить Бог", — сказала вона.

Ще в жовтні 2019 року щаслива пара, яка одружилася в травні 2017 року, стали батьками сина Майлза.

Модель здобула популярність у віці 13 років після перемоги в модельному конкурсі журналу Dolly.

У 2007 році вона стала першим ангелом Victoria's Secret в Австралії.

Нагадаємо, MamaRika у новому кліпі показала ексклюзивні кадри з власного весілля.

Раніше Ліндсі Лохан похизувалась фігурою через два тижні після пологів.

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