Одна з найбажаніших жінок світу знялась у відвертій рекламі ювелірних прикрас

Модель Шарлотта МакКінні. Фото: loganhollowell.com

Модель Шарлотта МакКінні знялась у відвертій рекламі ювелірної кампанії. 30-річна модель і актриса оголилася, рекламуючи діамантові прикраси американського бренду.

Про це пише Daily Mail.

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Шарлотта МакКінні, яка входить до ТОП-100 найбажаніших жінок планети за версією Men’s Health, позувала на березі океану в Малібу, Каліфорнія. Зірка "Спасителів Малибу" крім прикрас, вартість яких близько 10 тисяч доларів, приміряла топ оливкового кольору та кепку.

Модель Шарлотта МакКінні. Фото: loganhollowell.com

Модель Шарлотта МакКінні. Фото: loganhollowell.com

Модель Шарлотта МакКінні. Фото: loganhollowell.com

Модель Шарлотта МакКінні. Фото: instagram.com/charlottemckinney/

Модель Шарлотта МакКінні. Фото: instagram.com/charlottemckinney/

Модель Шарлотта МакКінні. Фото: instagram.com/charlottemckinney/

Модель Шарлотта МакКінні. Фото: instagram.com/charlottemckinney/

Модель Шарлотта МакКінні. Фото: instagram.com/charlottemckinney/

Шарлотта почала працювати моделлю у віці 17 років й отримала визнання після того, як знялася в рекламі Carl's Jr. Superbowl XLIX у 2015 році. Зірка нещодавно відзначила своє 30-річчя.

Минулого року вона розповіла про свій секрет краси.

"Я справді вірю, що здорове харчування та спосіб життя — це ключ до того, щоб почуватися та виглядати якнайкраще. Достатньо сплю та прислухаюся до свого тіла, і я думаю, що це дуже впливає на те, який я маю вигляд та як почуваюся", — говорить Шарлотта.

Вона виросла в Орландо, штат Флорида, і кинула школу, щоб здійснити свою мрію стати моделлю.

Спочатку їй було важко пробитися в індустрію, але згодом вона привернула увагу журналу Esquire після того, як почала набирати популярність в Instagram, та підписала контракт з Wilhelmina Models. Відтоді вона позувала для багатьох журналів, таких як GQ Mexico, Vanity Fair, Social Life і Men's Health, а також знялася в кампаніях багатьох модних брендів, таких як Guess.

Вона також є успішною актрисою, зігравши головну роль у фільмах "Брудний Джо 2: Прекрасний невдаха", "Буквально", "Рятувальники Малібу", "Острів фантазій", "Гостьовий будинок" і "Сварка".

Нагадаємо, мільярдерка Кайлі Дженнер знялась у провокаційній рекламі модного бренду.

Раніше найвисокооплачуваніша модель продемонструвала струнке тіло у звабливій фотосесії.