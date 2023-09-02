Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Одна з найбажаніших жінок світу знялась у відвертій рекламі ювелірних прикрас arrow

Одна з найбажаніших жінок світу знялась у відвертій рекламі ювелірних прикрас

2 вересня 2023 17:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Одна з найбажаніших жінок світу знялась у відвертій рекламі ювелірних прикрас
Модель Шарлотта МакКінні. Фото: loganhollowell.com
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Шарлотта МакКінні знялась у відвертій рекламі ювелірної кампанії. 30-річна модель і актриса оголилася, рекламуючи діамантові прикраси американського бренду.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Відома модель у дорогих діамантах

Шарлотта МакКінні, яка входить до ТОП-100 найбажаніших жінок планети за версією Men’s Health, позувала на березі океану в Малібу, Каліфорнія. Зірка "Спасителів Малибу" крім прикрас, вартість яких близько 10 тисяч доларів, приміряла топ оливкового кольору та кепку.

 

Модель Шарлотта МакКінні. Фото: loganhollowell.com

 

Модель Шарлотта МакКінні. Фото: loganhollowell.com

 

Модель Шарлотта МакКінні. Фото: loganhollowell.com

 

Модель Шарлотта МакКінні. Фото: instagram.com/charlottemckinney/

 

Модель Шарлотта МакКінні. Фото: instagram.com/charlottemckinney/

 

Модель Шарлотта МакКінні. Фото: instagram.com/charlottemckinney/

 

Модель Шарлотта МакКінні. Фото: instagram.com/charlottemckinney/

 

Модель Шарлотта МакКінні. Фото: instagram.com/charlottemckinney/

Шарлотта почала працювати моделлю у віці 17 років й отримала визнання після того, як знялася в рекламі Carl's Jr. Superbowl XLIX у 2015 році. Зірка нещодавно відзначила своє 30-річчя.

Минулого року вона розповіла про свій секрет краси.

"Я справді вірю, що здорове харчування та спосіб життя — це ключ до того, щоб почуватися та виглядати якнайкраще. Достатньо сплю та прислухаюся до свого тіла, і я думаю, що це дуже впливає на те, який я маю вигляд та як почуваюся", — говорить Шарлотта.

Вона виросла в Орландо, штат Флорида, і кинула школу, щоб здійснити свою мрію стати моделлю.

Спочатку їй було важко пробитися в індустрію, але згодом вона привернула увагу журналу Esquire після того, як почала набирати популярність в Instagram, та підписала контракт з Wilhelmina Models. Відтоді вона позувала для багатьох журналів, таких як GQ Mexico, Vanity Fair, Social Life і Men's Health, а також знялася в кампаніях багатьох модних брендів, таких як Guess.

Вона також є успішною актрисою, зігравши головну роль у фільмах "Брудний Джо 2: Прекрасний невдаха", "Буквально", "Рятувальники Малібу", "Острів фантазій", "Гостьовий будинок" і "Сварка".

Нагадаємо, мільярдерка Кайлі Дженнер знялась у провокаційній рекламі модного бренду.

Раніше найвисокооплачуваніша модель продемонструвала струнке тіло у звабливій фотосесії.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Кривавий слід росіян та формула миру Зеленського: про що говоритимуть в ООН. Інтерв'ю з Кислицею

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз