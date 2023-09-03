Обнародован рейтинг самых богатых супермоделей мира

Модель и деньги. Фото: Google

До конца года, когда многие подводят итоги, еще далеко, впрочем, некоторые издания уже считают заработки и состояние знаменитостей. Стало известно, кто из супермоделей оказался самой богатой. Эксперты учитывали не только гонорары от фотосъемок, но и участие в других проектах и бизнес-активы.

Рейтинг опубликовало издание The Sun.

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Неожиданно для многих на первом месте оказалась 60-летняя американская модель и актриса Кэти Айрленд с состоянием в 538 млн долларов. В большинстве своем ей это удалось благодаря собственной маркетинговой компании Kathy Ireland Worldwide. Что касается модельной карьеры, то Кэти в 1980-1990-х украсила 13 обложек глянца Sports Illustrated подряд.

Модель и актриса Кэти Айрленд в 1980-х. Фото: Google

Второе место разделили 57-летняя американка Синди Кроуфорд и бывший "ангел" Victoria's Secret, 43-летняя бразильянка Жизель Бюндхен: состояние обоих составляет 399 млн долларов.

На четвертом месте оказалась вдова музыканта Дэвида Бови и муза Calvin Klein, Gianni Versace, 68-летняя модель сомалийского происхождения Иман с состоянием в 198 млн долларов.

Пятую строчку заняла 50-летняя немецкая модель и звезда телевидения Хайди Клум с состоянием в 159 млн долларов. Больше дохода ей приносят именно телешоу, в частности, "Подиум", "Америка ищет таланты" и "Топ-модель на немецком".

Другие участницы рейтинга

6 место — Эль Макферсон (94 млн долларов);

7 место — Тайра Бэнкс (89 млн долларов);

8 место — Наоми Кэмпбелл (79 млн долларов);

9 место — Кейт Мосс (69 млн долларов);

10 место — Кендалл Дженнер (56 млн долларов).

Напомним, ранее мы писали, что одна из самых желанных женщин мира снялась в откровенной рекламе ювелирных украшений. Также мы рассказывали, что супермодель Миранда Керр беременна четвёртым ребенком.