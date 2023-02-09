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Оркестр Львівської національної філармонії виступить у відомому Карнеґі-хол

9 лютого 2023 14:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Оркестр Львівської філармонії виступить у Карнеґі-хол
Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Від початку повномасштабної війни найпрестижніша концертна зала Нью-Йорка (США), Карнеґі-хол, додає у свій розклад заходи, які присвячені нашій країни. В них нерідко беруть участь й відомі українські колективи.

Про один з таких виступив у своєму Telegram каналі повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Деталі 

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії виступить 15 лютого у концертному залі Карнеґі-хол. У програмі концерту — камерна симфонія українського композитора Євгена Станковича, перший фортепіанний концерт Брамса, дев'ята симфонія Дворжака "З Нового Світу" та інші композиції.

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії — один з найстаріших симфонічних оркестрів України. Цього року йому виповнюється 120 років.

Про Карнеґі-хол

Споруджений за проєктом архітектора Вільяма Татгілла. Відкритий 1891 року серією концертів Нью-Йоркського симфонічного оркестру. До 1898 мав назву "Мюзик-гол", потім — Ендрю Карнеґі, на честь людини, яка фінансувала спорудження цієї будівлі.

Споруда містить три зали, головна з яких на 2804 місця з 1997 року названа на честь американського скрипаля, який походить з України, Ісаака Стерна. На Сьомій авеню є зала на 599 місць і на 57-й вулиці на 268 місць. Сумарна кількість місць — 3671.

Реконструкції історичної будівлі пройшли 1983 та 2003 роках. 

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