Оркестр Львівської філармонії виступить у Карнеґі-хол

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії

Від початку повномасштабної війни найпрестижніша концертна зала Нью-Йорка (США), Карнеґі-хол, додає у свій розклад заходи, які присвячені нашій країни. В них нерідко беруть участь й відомі українські колективи.

Про один з таких виступив у своєму Telegram каналі повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії виступить 15 лютого у концертному залі Карнеґі-хол. У програмі концерту — камерна симфонія українського композитора Євгена Станковича, перший фортепіанний концерт Брамса, дев'ята симфонія Дворжака "З Нового Світу" та інші композиції.

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії — один з найстаріших симфонічних оркестрів України. Цього року йому виповнюється 120 років.

Про Карнеґі-хол

Споруджений за проєктом архітектора Вільяма Татгілла. Відкритий 1891 року серією концертів Нью-Йоркського симфонічного оркестру. До 1898 мав назву "Мюзик-гол", потім — Ендрю Карнеґі, на честь людини, яка фінансувала спорудження цієї будівлі.

Споруда містить три зали, головна з яких на 2804 місця з 1997 року названа на честь американського скрипаля, який походить з України, Ісаака Стерна. На Сьомій авеню є зала на 599 місць і на 57-й вулиці на 268 місць. Сумарна кількість місць — 3671.

Реконструкції історичної будівлі пройшли 1983 та 2003 роках.

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