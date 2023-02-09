Оркестр Львовской филармонии выступит в Карнеги-холле

Академический симфонический оркестр Львовской национальной филармонии

С начала полномасштабной войны самый престижный концертный зал Нью-Йорка (США), Карнеги-холл, добавляет в свое расписание мероприятия, посвященные нашей стране. В них часто участвуют и известные украинские коллективы.

Об одном из таких выступивших в своем Telegram канале сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

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Академический симфонический оркестр Львовской национальной филармонии выступит 15 февраля в концертном зале Карнеги-холл. В программе концерта — камерная симфония украинского композитора Евгения Станковича, первый фортепианный концерт Брамса, девятая симфония Дворжака "Из Нового Света" и другие композиции.

Академический симфонический оркестр Львовской национальной филармонии — один из старейших симфонических оркестров Украины. В этом году ему исполняется 120 лет.

О Карнеги-холле

Сооружен по проекту архитектора Уильяма Татгилла. Открыт в 1891 году серией концертов Нью-Йоркского симфонического оркестра. До 1898 назывался "Мюзик-гол", затем — Эндрю Карнеги, в честь человека, который финансировал сооружение этого здания.

Сооружение содержит три зала, главный из которых на 2804 места с 1997 года назван в честь американского скрипача, происходящего из Украины, Исаака Стерна. На Седьмой авеню есть зал на 599 мест и на 57 улице на 268 мест. Суммарное количество мест — 3671.

Реконструкции исторического здания прошли в 1983 и 2003 годах.

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