Орландо Блум публічно заспівав у караоке на честь ірландського національного свята: відео

Британський актор Орландо Блум

Минулого тижня у світі відзначали культурне та релігійне ірландське національне свято — День святого Патріка. У соцмережах шириться відео, на якому британський актор Орландо Блум співає в караоке фольклорну композицію.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Деталі

Зірка франшиз "Володар перснів" та "Пірати Карибського моря" приємно здивував відвідувачів пабу Alma у Віндзорі. 46-річний актор потішив гуляк, виконавши фольклорну мелодію на святковій вечірці.

Орландо Блум, який був в темно-синій бейсболці та такого ж кольору куртці, схопив мікрофон та своїм хрипким голосом проспівав традиційну ірландську композицію She Moved Through the Fair.

Відзначимо, що актор, який також є цивільним чоловіком американської співачки Кеті Перрі, виріс в англійському графстві Кент. Цей візит до Великої Британії для Орландо був не святковим. Він приїхав на похорон батька свого друга, учасника гурту Juice of the Barley Крейга МакЕвоя. Той зазначив в інтерв’ю, що Блум був дуже близьким з померлим чоловіком.

