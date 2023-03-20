Орландо Блум публічно заспівав у караоке на честь ірландського національного свята: відео
Минулого тижня у світі відзначали культурне та релігійне ірландське національне свято — День святого Патріка. У соцмережах шириться відео, на якому британський актор Орландо Блум співає в караоке фольклорну композицію.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
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Зірка франшиз "Володар перснів" та "Пірати Карибського моря" приємно здивував відвідувачів пабу Alma у Віндзорі. 46-річний актор потішив гуляк, виконавши фольклорну мелодію на святковій вечірці.
Орландо Блум, який був в темно-синій бейсболці та такого ж кольору куртці, схопив мікрофон та своїм хрипким голосом проспівав традиційну ірландську композицію She Moved Through the Fair.
Відзначимо, що актор, який також є цивільним чоловіком американської співачки Кеті Перрі, виріс в англійському графстві Кент. Цей візит до Великої Британії для Орландо був не святковим. Він приїхав на похорон батька свого друга, учасника гурту Juice of the Barley Крейга МакЕвоя. Той зазначив в інтерв’ю, що Блум був дуже близьким з померлим чоловіком.
Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудська акторка Дженніфер Еністон повторила образ Мерілін Монро на зірковій прем'єрі нового фільму в Парижі. Також ми розповідали, що "дівчина Бонда", французька акторка Ева Ґрін, судиться з кінокомпанією та вимагає мільйон доларів компенсації.