Орландо Блум публично спел в караоке в честь ирландского национального праздника: видео
На прошлой неделе в мире отмечали культурный и религиозный ирландский национальный праздник — День святого Патрика. В соцсетях распространяется видео, на котором британский актер Орландо Блум поет в караоке фольклорную композицию.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Звезда франшиз "Властелин колец" и "Пираты Карибского моря" приятно удивил посетителей паба Alma в Виндзоре. 46-летний актер порадовал гуляк, исполнив фольклорную мелодию на праздничной вечеринке.
Орландо Блум, находившийся в темно-синей бейсболке и такого же цвета куртке, схватил микрофон и своим хриплым голосом пропел традиционную ирландскую композицию She Moved Through the Fair.
Отметим, что актер, являющийся также гражданским мужем американской певицы Кэти Перри, вырос в английском графстве Кент. Этот визит в Великобританию для Орландо был не праздничным. Он приехал на похороны отца своего друга, участника группы Juice of the Barley Крейга МакЭвоя. Тот отметил в интервью, что Блум был очень близок с умершим мужчиной.
Напомним, ранее мы писали, что голливудская актриса Дженнифер Энистон повторила образ Мэрилин Монро на звездной премьере нового фильма в Париже. Также мы рассказывали, что "девушка Бонда", французская актриса Эва Грин, судится с кинокомпанией и требует миллион долларов компенсации.