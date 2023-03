Орландо Блум публично спел в караоке в честь ирландского национального праздника: видео

Британский актер Орландо Блум

На прошлой неделе в мире отмечали культурный и религиозный ирландский национальный праздник — День святого Патрика. В соцсетях распространяется видео, на котором британский актер Орландо Блум поет в караоке фольклорную композицию.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Подробности

Звезда франшиз "Властелин колец" и "Пираты Карибского моря" приятно удивил посетителей паба Alma в Виндзоре. 46-летний актер порадовал гуляк, исполнив фольклорную мелодию на праздничной вечеринке.

Орландо Блум, находившийся в темно-синей бейсболке и такого же цвета куртке, схватил микрофон и своим хриплым голосом пропел традиционную ирландскую композицию She Moved Through the Fair.

Отметим, что актер, являющийся также гражданским мужем американской певицы Кэти Перри, вырос в английском графстве Кент. Этот визит в Великобританию для Орландо был не праздничным. Он приехал на похороны отца своего друга, участника группы Juice of the Barley Крейга МакЭвоя. Тот отметил в интервью, что Блум был очень близок с умершим мужчиной.

