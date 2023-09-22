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Осадча емоційно відреагувала на катування ухилянта у військкоматі Львівщині

22 вересня 2023 15:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Осадча емоційно відреагувала на катування ухилянта у військкоматі Львівщині
Ведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ведуча Катерина Осадча емоційно відреагувала новину про те, що на Львівщині військовий катував ухилянта. Скандал викликав обурення зірки.

Про це Осадча написала у своєму Instagram.

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Немає таких причин, які дозволяють одній людині катувати іншу

Осадча переконана, що немає таких причин у світі, які дозволяють одній людині катувати іншу. У Львові 17 вересня співробітники військкомату побили та намагалися затримати чоловіка.

 

Ведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/
Ведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/

"Так, ми знаємо, що світ не ідеальний, так ми знаємо, що і серед українців є різні люди і навіть не зовсім люди. Але дно все глибше і складно це осягнути. Ви, напевно, чули про те, як представники ТЦК затримали чоловіка, привезли в військкомат і шість днів катували – били й морили голодом, змушуючи підписати згоду іди на фронт. Так, тут можна довго ставити під сумнів моральне обличчя чоловіка, що не хоче служити і взагалі хотів утекти. Але є одне велике "АЛЕ"! Немає таких причин у світі, які дозволяють одній людині катувати іншу!", — пише Осадча.

Ведуча поділилася, що більше року в усьому світі розповідає про те, як країна-агресорка Росія бере в полон цивільних і знущається з них. І тут, виявляється, що деякі українці діють за цим же прикладом.

"Я вже більше ніж рік у кожному кабінеті в Україні і за кордоном в усіх можливих медіа в усьому світі розповідаю про жахи цивільного полону, про те, що це суперечить женевським конвенціям, що Росія забирає цивільних і вже півтора року тримає без судів і слідства в підвалах і СІЗО, розповідаю, що цивільних мають відпустити негайно. І в цей самий момент мої співвітчизники беруть у полон своїх і катують за всіма звичками скаженого сусіда. В мене немає слів і сліз, і іноді сил…", — зізналася Катерина.

Зірка закликала українців згадати перші дні повномасштабного вторгнення.

"Я дуже хочу, щоб спрацювала м‘язова пам‘ять наших душ і ми згадали, якими ми всі були перші місяці повномасштабного вторгнення, коли ворог був один, коли не сварилися між собою, коли всі були одним цілим", — звернулася Осадча.

Раніше Катя Осадча з нагоди свого 40-річчя прикрасила обкладинку українського глянцю.

Нагадаємо, Осадча зачарувала мережу ексклюзивними фото молодших синів.

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