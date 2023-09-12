Катя Осадча з нагоди свого 40-річчя прикрасила обкладинку українського глянцю

Ведуча Катерина Осадча. Фото: Viva

Сьогодні ведуча проєкту "Голос країни" Катерина Осадча святкує 40-річчя. В день нарождення відома телеведуча з’явилася на digital-обкладинці Viva.

Про це пише Viva.

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Ведуча каже, що день народження для неї — це привід зібрати разом рідних та найближчих людей.

"Обов'язково на свята та важливі події я збираю рідних і найближчих друзів. Це вже традиція. З початком великої війни на свята немає навіть і настрою, але це такий привід зібратися всім разом, тому що завтра може не настати. Якщо є можливість, запрошую всіх додому: моїх родичів, бабусю (я щоразу думаю, що мені 40 років, а у мене є бабуся, яка вже тричі прабабуся), мого брата, батьків, кумів. Ми всі маємо цінувати ці моменти, тому зараз я сприймаю день народження як можливість зібрати усіх разом і просто побачитись", — каже Катерина Осадча.

Ведуча Катерина Осадча. Фото: Viva

Катерина говорить, що не відчуває себе на 40-років, адже вік для неї не має значення, головне відчуття.

"Насправді я абсолютно не відчуваю, що мені 40 років. Навколо мене є суттєво старші люди, які є молодими. Зараз вік не має значення. Вік — це цифра, а все решта — це те, як ти відчуваєш, живеш, думаєш, наскільки ти йдеш в ногу з часом. Колись мені одна моя знайома сказала про те, що як тільки ти починаєш відкидати прогрес і все те, що відбувається навколо, не сприймати його, — це і називається старість. Тому, вважаю, що я від цього далека. Хоча, нещодавно ми говорили про те, що, можливо, я вже прожила половину свого життя, а можливо і ні. Тому, насправді, все це тільки в голові. Вік в голові. А нові відчуття точно не заважають. Є життєвий досвід, відчуття того, що ти можеш і хочеш робити. У тебе є купа планів, енергії, маленькі діти, яким треба ця енергія, тому точно ці нові відчуття не заважають", — каже Катерина.

Телеведуча каже, що за останні півтора роки, які триває повномасштабна війна, вона навчилася не боятися змін, робити те, що хотіла і не відкладати життя на потім.

Ведуча Катерина Осадча. Фото: Viva

Ведуча Катерина Осадча. Фото: Viva

Ведуча Катерина Осадча. Фото: Viva

Ведуча Катерина Осадча. Фото: Viva

Ведуча Катерина Осадча. Фото: Viva

Ведуча Катерина Осадча. Фото: Viva

Ведуча Катерина Осадча. Фото: Viva

Ведуча Катерина Осадча. Фото: Viva

Ведуча Катерина Осадча. Фото: Viva

Ведуча Катерина Осадча. Фото: Viva

"За ці півтора року ми розучилися боятись не тільки фізичної небезпеки, а й взагалі розучилися боятись робити якісь сміливі кроки. Розучилися боятись відмов, нових проєктів, всього того, над чим раніше думали, кроки які зважували. З приходом повномасштабної війни ми зрозуміли, що життя дуже коротке і що завтра може не настати. Ми маємо не боятися робити те, що хотіли, але не наважувалися, що планували, бо не було достатньо на це часу. Не боятися своїх мрій, своїх планів. Щодня думаю про те, що завтра може не настати. Думаю, що найголовніше я зробила сьогодні, і що з цього змінить чи покращить чиєсь життя: когось розважить, когось розрадить, комусь допоможе чи заспокоїть, — каже ведуча.

Нагадаємо, Осадча зачарувала мережу ексклюзивними фото молодших синів.

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