Осадчая эмоционально отреагировала на пытки уклоняющегося в военкомате Львовщины

Ведущая Екатерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha/

Ведущая Екатерина Осадчая эмоционально отреагировала новость о том, что во Львовской области военный пытал уклониста. Скандал вызвал негодование звезды.

Об этом Осадчая написала в своем Instagram.

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Нет таких причин, которые позволяют одному человеку пытать другого

Осадчая убеждена, что нет таких причин в мире, которые позволяют одному человеку пытать другого. Во Львове 17 сентября сотрудники военкомата избили и пытались задержать мужчину.

Ведущая Екатерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha/

"Да, мы знаем, что мир не идеален, так же мы знаем, что и среди украинцев есть разные люди и даже не совсем люди. Но дно все глубже и сложно это постичь. Вы, наверное, слышали о том, как представители ТЦК задержали мужчину, привезли в военкомат и шесть дней пытали — избивали и морили голодом, заставляя подписать согласие иди на фронт. Да, здесь можно долго ставить под сомнение моральный облик мужчины, который не хочет служить и вообще хотел убежать. Но есть одно большое "НО"! Нет таких причин в мире, которые позволяют одному человеку пытать другого!", — пишет Осадчая.

Ведущая поделилась, что больше года во всем мире рассказывает о том, как страна-агрессор Россия берет в плен гражданских и издевается над ними. И здесь, оказывается, некоторые украинцы действуют по такому же примеру.

"Я уже больше года в каждом кабинете в Украине и за рубежом во всех возможных медиа во всем мире рассказываю об ужасах гражданского плена, о том, что это противоречит женевским конвенциям, что Россия забирает гражданских и уже полтора года держит без судов и следствия в подвалах и СИЗО, рассказываю, что гражданских должны отпустить немедленно. И в этот момент мои соотечественники берут в плен своих и пытают по всем правилам бешеного соседа. У меня нет слов и слез, и иногда сил…", — призналась Екатерина.

Звезда призвала украинцев вспомнить первые дни полномасштабного вторжения.

"Я очень хочу, чтобы сработала мышечная память наших душ и мы вспомнили, какими мы все были первые месяцы полномасштабного вторжения, когда враг был один, когда не ссорились между собой, когда все были одним целым", — обратилась Осадчая.

Ранее Катя Осадчая по случаю своего 40-летия украсила обложку украинского глянца.

Напомним, Осадча очаровала сеть эксклюзивными фото младших сыновей.