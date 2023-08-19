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Осадча зачарувала мережу ексклюзивними фото молодших синів

19 серпня 2023 15:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Осадча зачарувала мережу ексклюзивними фото молодших синів
Ведуча Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сьогодні в родині телеведучої Катерини Осадчої та шоумена і продюсера Юрія Горбунова святковий день. Молодшому сину пари, Данилу, 2 роки.

Про це ведуча повідомила у своєму Instagram.

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Осадча опублікувала теплі сімейні фото, на яких зображені її молодші сини у домашній атмосфері. Хлопчики, вочевидь, ростуть дуже близькими.

 

Ведуча Катерина Осадча з сином. Фото: instagram.com/kosadcha/

 

Ведуча Катерина Осадча з синами та чоловіком. Фото: instagram.com/kosadcha/

 

Сини Катерини Осадчої. Фото: instagram.com/kosadcha/

 

Ведуча Катерина Осадча з синами. Фото: instagram.com/kosadcha/

 

 

Син ведучої Катерини Осадчої. Фото: instagram.com/kosadcha/

 

Ведуча Катерина Осадча з синами. Фото: instagram.com/kosadcha/

"Сьогодні два роки нашому Данилку! Наш світлий хлопчик з найгарнішою в світі усмішкою, наш життєрадісний Данилко, з Днем народження тебе. Ти наше щастя. Ми ловимо кожне твоє нове слово; зараз наш світ складається з кс (котів) швидко швидко, там, Ась (Івась), ням ням і А (вода) буко (яблуко) і слова не з нашого дитинства: акдо (авокадо). Ти так швидко ростеш, що я ввечері не можу надивитися, як ти засинаєш, тому що зранку ти вже станеш доросліший на день. Ти прокинешся з усмішкою на усі свої зуби і скажеш "ням ням". Так, твій тато каже, що цей постійний позитив така риса, що залишиться на все життя. Ти наша неймовірна радість!" — написала Осадча.

Зірка вирішила вибачитися перед молодшим сином, за те що до його появи на світ мріяла про дочку.

"І вибач, що хотіла дівчинку. Ти краще ніж сто дівчат, мій молодший і такий неймовірний син!" — привітала хлопчика зіркова мама.

 

Юрій Горбунов з синами. Фото: instagram.com/kosadcha/

 

Юрій Горбунов з сином. Фото: instagram.com/kosadcha/

 

Син Катерини Осадчої. Фото: instagram.com/kosadcha/

Окрім молодшого сина, Катя і Юрій виховують старшого Івана і дорослого Іллю від попереднього шлюбу телеведучої.

Раніше ми писали, Наталка Денисенко у Чернігові із сином дивом пережила страшний вибух.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна розчулила рідкісною зустріччю сина з батьком-військовим.

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