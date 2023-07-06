Осадча публічно запитала, скільки коштує життя українця

Телеведуча Катерина Осадча. Фото: Instagran/kosadcha

В ніч проти 6 липня Львів пережив найбільшу з початку повномасштабної війни ракетну атаку на цивільну інфраструктуру. На жаль, є загиблі та постраждалі. На черговий терор окупантів відреагувала телеведуча Катерина Осадча.

У своєму Instagram вона написала емоційний та зворушливий пост.

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Звернення Осадчої до світу

За словами телеведучої, українці вже як 16 місяців просять у світу підтримки для максимального закриття неба. Але кожного дня та ночі війна, яку розпочав диктатор Путін, забирає життя жителів нашої країни і іноземців. Втім, на думку, Осадчої, дії партнерів України не є повністю ефективними.

"Скільки у світі коштує життя українця? Скільки смертей за один літак, для повного закриття неба? Може нам озвучать кількість потрібних світу жертв для того, щоб всім світом перемогти нарешті терористів? Здається, сил не лишилося для жалю і болю", — емоційно написала Осадча та опублікувала фото зі Львова.

Свої лайки під зворушливим постом Осадчої поставили її чоловік, телеведучий Юрій Горбунов, хореографиня Ілона Гвоздьова, співаки Михайло Хома (Dzidzio), Маркус Ріва та інші.

Нагадаємо, раніше ми писали про першу реакцію українських знаменитостей на ракетний обстріл Львова в ніч проти 6 липня. Також ми розповідали, що внаслідок ракетної атаки на Львів в співачки Христини Соловій вибило вікна.