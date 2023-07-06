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Осадчая публично спросила, сколько стоит жизнь украинца

6 июля 2023 15:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Осадчая публично спросила, сколько стоит жизнь украинца
Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: Instagran/kosadcha
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В ночь на 6 июля Львов пережил самую большую с начала полномасштабной войны ракетную атаку на гражданскую инфраструктуру. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. На очередной террор оккупантов отреагировала телеведущая Екатерина Осадчая.

В своем Instagram она написала эмоциональный и трогательный пост.

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Обращение Осадчей к миру

По словам телеведущей, украинцы уже 16 месяцев просят у мира поддержки для максимального закрытия неба. Но каждый день и ночь война, которую начал диктатор Путин, уносит жизни жителей нашей страны и иностранцев. Впрочем, по мнению Осадчей, действия партнеров Украины не полностью эффективны.

"Сколько в мире стоит жизнь украинца? Сколько смертей за один самолет, для полного закрытия неба? Может нам озвучат количество нужных миру жертв для того, чтобы всем миром победить наконец-то террористов? Кажется, сил не осталось для сожаления и боли", эмоционально написала Осадчая и опубликовала фото из Львова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Свои лайки под трогательным постом Осадчей поставили ее муж, телеведущий Юрий Горбунов, хореограф Илона Гвоздева, певцы Михаил Хома (Dzidzio), Маркус Рива и другие.

Напомним, ранее мы писали о первой реакции украинских знаменитостей на ракетный обстрел Львова в ночь на 6 июля. Также мы рассказывали, что в результате ракетной атаки во Львове у певицы Христины Соловий выбило окна.

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