Осадчая публично спросила, сколько стоит жизнь украинца

Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: Instagran/kosadcha

В ночь на 6 июля Львов пережил самую большую с начала полномасштабной войны ракетную атаку на гражданскую инфраструктуру. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. На очередной террор оккупантов отреагировала телеведущая Екатерина Осадчая.

В своем Instagram она написала эмоциональный и трогательный пост.

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Обращение Осадчей к миру

По словам телеведущей, украинцы уже 16 месяцев просят у мира поддержки для максимального закрытия неба. Но каждый день и ночь война, которую начал диктатор Путин, уносит жизни жителей нашей страны и иностранцев. Впрочем, по мнению Осадчей, действия партнеров Украины не полностью эффективны.

"Сколько в мире стоит жизнь украинца? Сколько смертей за один самолет, для полного закрытия неба? Может нам озвучат количество нужных миру жертв для того, чтобы всем миром победить наконец-то террористов? Кажется, сил не осталось для сожаления и боли", — эмоционально написала Осадчая и опубликовала фото из Львова.

Свои лайки под трогательным постом Осадчей поставили ее муж, телеведущий Юрий Горбунов, хореограф Илона Гвоздева, певцы Михаил Хома (Dzidzio), Маркус Рива и другие.

Напомним, ранее мы писали о первой реакции украинских знаменитостей на ракетный обстрел Львова в ночь на 6 июля. Также мы рассказывали, что в результате ракетной атаки во Львове у певицы Христины Соловий выбило окна.