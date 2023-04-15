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Осадчая рассказала, за что именно любит Пасху

15 апреля 2023 18:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Осадчая рассказала, за что именно любит Пасху
Телеведущая, общественный деятель Екатерина Осадчая. Фото: Manfred Werner
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Большинство украинских знаменитостей празднуют Пасху. Одной из них является телеведущая, общественная деятельница Екатерина Осадчая.

В своем Instagram она рассказала, за что именно любит Пасху.

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Осадчая призналась, что приготовление к Пасхе для нее это больше, чем просто к празднику. 39-летняя телеведущая отметила, что она в восторге от украинских традиций. Именно это и делает Пасху такой уникальной.

"Это когда собирается семья за разрисовкой писанок, когда дома невероятно тепло и пахнет ванилью, когда с вечера приготовлен наряд в церковь и когда утром после освящения вся семья за столом, а затем гости", — написала Осадчая.

Впрочем, в этом году, как и в прошлом, отметила Екатерина, Пасха будет другой.

"Сейчас, к сожалению, не все могут быть с родными, мы знаем, что это временно и мы сделаем все, чтобы этот самый теплый праздник был снова, как когда-то, без тревог, без разлук, без грусти, без тоски... Пусть эта ночь и следующие дни будут спокойными", — подытожила Осадчая.

Публикацию в соцсетях Екатерина дополнила фотографиями, на которых она позирует в белом платье и аксессуаром в виде петуха.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Напомним, ранее мы писали, что Екатерина Осадчая надеется увидеть за решеткой известного украинского режиссера Тараса Голубкова, снимающего клипы для российских артистов благодаря документу Минкульта. Ранее Осадча высказалась, нужен ли Международный женский день.

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