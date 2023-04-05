Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Осадча та Горбунов хочуть всиновити дитину, батьки якої загинули під час війни arrow

Осадча та Горбунов хочуть всиновити дитину, батьки якої загинули під час війни

5 квітня 2023 04:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов хочуть всиновити дитину. 

Про це Горбунов зізнався в інтерв'ю Славі Дьоміну. 

Читайте також:

Він розповів, як змінилась його професійна діяльність після повномасштабного вторгнення Росії. Наразі він активно займається волонтерством, долаючи тисячі кілометрів, та підіймає дух українських вояків.

 

Про війну ведучий разом зі своєю дружиною Катериною Осадчою дізнався в перші години вторгнення: перший вибух вони почули неподалік свого будинку вже о 4:30 24 лютого.

Горбунов розуміє, що попереду на країну чекає відбудова, яку робитиме весь український народ разом. Проте наголошує: потрібно буде всиновлювати та вдочеряти дітей наших земляків, які залишились без батьків.

"От я питаю у Івана (сина), чи хотів би він, щоб у нас ще хтось був, хлопчик, чи дівчинка. Він каже, що хотів. Тут важливо, як ще твої діти до цього ставлятся", — розповів телеведучий. 

Нагадаємо, Юрій Горбунов розчарований деякими своїми колегами "по цеху". Дехто з них за період повномаштабної війни почав поводись зовсім неочікувано. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB