Осадча та Горбунов хочуть всиновити дитину, батьки якої загинули під час війни

Телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов хочуть всиновити дитину.

Про це Горбунов зізнався в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Він розповів, як змінилась його професійна діяльність після повномасштабного вторгнення Росії. Наразі він активно займається волонтерством, долаючи тисячі кілометрів, та підіймає дух українських вояків.

Про війну ведучий разом зі своєю дружиною Катериною Осадчою дізнався в перші години вторгнення: перший вибух вони почули неподалік свого будинку вже о 4:30 24 лютого.

Горбунов розуміє, що попереду на країну чекає відбудова, яку робитиме весь український народ разом. Проте наголошує: потрібно буде всиновлювати та вдочеряти дітей наших земляків, які залишились без батьків.

"От я питаю у Івана (сина), чи хотів би він, щоб у нас ще хтось був, хлопчик, чи дівчинка. Він каже, що хотів. Тут важливо, як ще твої діти до цього ставлятся", — розповів телеведучий.

Нагадаємо, Юрій Горбунов розчарований деякими своїми колегами "по цеху". Дехто з них за період повномаштабної війни почав поводись зовсім неочікувано.