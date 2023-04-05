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Осадчая и Горбунов хотят усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны

5 апреля 2023 04:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов хотят усыновить ребенка.

Об этом Горбунов признался в интервью Славе Демину.

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Он рассказал, как изменилась его профессиональная деятельность после полномасштабного вторжения России. Он активно занимается волонтерством, преодолевая тысячи километров, поднимает дух украинских воинов.

 

О войне ведущий вместе со своей женой Екатериной Осадчей узнал в первые часы вторжения: первый взрыв они услышали недалеко от своего дома уже в 4:30 24 февраля.

Горбунов понимает, что впереди страну ждет восстановление, которое будет делать весь украинский народ вместе. Однако подчеркивает: нужно будет усыновлять и дочерять детей наших земляков, оставшихся без родителей.

"Вот я спрашиваю у Ивана (сына), хотел бы он, чтобы у нас еще кто-то был, мальчик или девочка. Он говорит, что хотел. Здесь важно, как еще твои дети к этому относятся", - рассказал телеведущий.

Напомним, Юрий Горбунов разочарован некоторыми своими коллегами "по цеху". Некоторые из них за период полномасштабной войны начал вести себя совсем неожиданно.

 

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