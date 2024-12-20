Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Обманули на 1,5 млн гривен — вдова Кузьмы стала жертвой аферистов arrow

Обманули на 1,5 млн гривен — вдова Кузьмы стала жертвой аферистов

20 декабря 2024 13:47
Мария Покровская - Редактор
Жена Кузьмы Скрябина стала жертвой мошенников - лейбл обманул Светлану Бабийчук на 1,5 млн
Светлана Бабийчук. Фото: скриншот
Мария Покровская - Редактор

Жена покойного музыканта Кузьмы Скрябина (Андрей Кузьменко) стала жертвой мошеннической схемы. Известный музыкальный лейбл обманул вдову на 1,5 млн гривен.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Читайте также:

Музыкальный лейбл хотел нажиться на вдове Скрябина

В полиции сообщили об объявлении подозрения владелице музыкального лейбла, который обманул жена известного музыканта. Как сообщили источники Oboz.ua, речь идет именно о песнях Кузьменко.

Кузьма Скрябин
Кузьма Скрябин. Фото: facebook.com/skryabinofficial

После смерти исполнителя его жена стала наследницей его творческого наследия. Бабийчук заключила соглашение с лейблом, которому предоставила право на использование песен мужа. Однако, владелица компании решила заработать на жене певца и обмануть ее на немалую сумму средств.

Заключенный между сторонами договор предусматривал, что 70% дохода от использования интеллектуальной собственности певца будет получать его жена, а 30% — лейбл звукозаписи за управление активами. Однако в течение трех лет после заключения соглашения сумма вознаграждения, директор лейбла намеренно занижала количество прослушиваний песен на стриминговых платформах, что приводило к существенному сокращению доходов правообладательницы.

Андрей Кузьменко и Светлана Бабийчук
Андрей Кузьменко и Светлана Бабийчук. Фото: facebook.com/skryabinofficial

Кроме того, для незаконного обогащения лейбл заключил соглашение с чешской компанией, уверявшей Бабийчук, что является дочерней структурой и не получают ни одного процента от прибыли. На самом деле они присваивали до 85% дохода.

По результатам независимой экспертизы в сфере интеллектуальной собственности, цифровое распространение записей музыканта в период 2017-2019 годов должно принести его жене более полутора миллиона гривен.

Полиция объявила подозрение владелице музыкального лейбла
Полиция объявила подозрение владелице музыкального лейбла. Фото: Нацполиция

Напомним, ранее Леся Никитюк пожаловалась на мошенников, использовавших ее имя для прибыли.

Также участница "Холостяка" рассказала, как попала в преступления схему, из-за которой покинула шоу.

мошенничество Андрей Кузьменко Скрябин украинские звезды лейбл

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:06 Сбой в работе реестров — в Минобороны заявили об ограничениях

13:59 Отмазывал от мобилизации — судья из Одесчины скрылся в армии

13:55 Президент Зеленский наградил украинских энергетиков

Срочная новость

13:55 Командир 211 бригады вышел из-под стражи под залог

13:52 Житель Харьковщины во время оккупации поддерживал РФ — его судили

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

13:45 НБУ обновил валютные ограничения — что изменится с 21 декабря

13:34 Украина вернула домой тела павших защитников

13:30 iSpace.ua — единственный сайт Apple Premium Reseller в Украине

13:27 Одесситы пока не смогут зарегистрировать авто — причина

13:24 В Киеве от российской ракетной атаки сгорело авто волонтера

14:06 Сбой в работе реестров — в Минобороны заявили об ограничениях

13:59 Отмазывал от мобилизации — судья из Одесчины скрылся в армии

13:55 Президент Зеленский наградил украинских энергетиков

Срочная новость

13:55 Командир 211 бригады вышел из-под стражи под залог

13:52 Житель Харьковщины во время оккупации поддерживал РФ — его судили

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

13:45 НБУ обновил валютные ограничения — что изменится с 21 декабря

13:34 Украина вернула домой тела павших защитников

13:30 iSpace.ua — единственный сайт Apple Premium Reseller в Украине

13:27 Одесситы пока не смогут зарегистрировать авто — причина

13:24 В Киеве от российской ракетной атаки сгорело авто волонтера

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2024
Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине