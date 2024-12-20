Жена Кузьмы Скрябина стала жертвой мошенников - лейбл обманул Светлану Бабийчук на 1,5 млн

Светлана Бабийчук. Фото: скриншот

Жена покойного музыканта Кузьмы Скрябина (Андрей Кузьменко) стала жертвой мошеннической схемы. Известный музыкальный лейбл обманул вдову на 1,5 млн гривен.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

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В полиции сообщили об объявлении подозрения владелице музыкального лейбла, который обманул жена известного музыканта. Как сообщили источники Oboz.ua, речь идет именно о песнях Кузьменко.

Кузьма Скрябин. Фото: facebook.com/skryabinofficial

После смерти исполнителя его жена стала наследницей его творческого наследия. Бабийчук заключила соглашение с лейблом, которому предоставила право на использование песен мужа. Однако, владелица компании решила заработать на жене певца и обмануть ее на немалую сумму средств.

Заключенный между сторонами договор предусматривал, что 70% дохода от использования интеллектуальной собственности певца будет получать его жена, а 30% — лейбл звукозаписи за управление активами. Однако в течение трех лет после заключения соглашения сумма вознаграждения, директор лейбла намеренно занижала количество прослушиваний песен на стриминговых платформах, что приводило к существенному сокращению доходов правообладательницы.

Андрей Кузьменко и Светлана Бабийчук. Фото: facebook.com/skryabinofficial

Кроме того, для незаконного обогащения лейбл заключил соглашение с чешской компанией, уверявшей Бабийчук, что является дочерней структурой и не получают ни одного процента от прибыли. На самом деле они присваивали до 85% дохода.

По результатам независимой экспертизы в сфере интеллектуальной собственности, цифровое распространение записей музыканта в период 2017-2019 годов должно принести его жене более полутора миллиона гривен.

Полиция объявила подозрение владелице музыкального лейбла. Фото: Нацполиция

Напомним, ранее Леся Никитюк пожаловалась на мошенников, использовавших ее имя для прибыли.

Также участница "Холостяка" рассказала, как попала в преступления схему, из-за которой покинула шоу.