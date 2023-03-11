"Оскар-2023": де та коли дивитися церемонію нагородження

Цьогорічна премія "Оскар" може повернутися до доковідної атмосфери

За кілька днів у Лос-Анджелесі відбудеться щорічна церемонія вручення премії "Оскар". Американська академія кінематографічних мистецтв відзначить найкращі фільми, акторську гру, режисуру та досягнення в інших галузях індустрії.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію про одну з найпрестижніших нагород у кіноіндустрії.

Де і коли пройде "Оскар-2023"

Церемонія вручення Оскара відбудеться в театрі "Долбі" у ніч з 12 на 13 березня 2023 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США. Урочистий захід розпочнеться о 3 годині ночі за київським часом.

Де можна подивитися

Як і минулого року, церемонія вручення премії Оскар транслюватиметься у прямому ефірі на каналі ABC, доступному тільки в Америці. В Україні її транслюватиме телеканал "Суспільне". Ведучими будуть актриса Ірма Вітовська та виконавчий продюсер каналу Лук'ян Галкін.

Як представлена Україна на "Оскар-2023"

У списку номінантів на "Оскар-2023" також є українсько-шведський документальний фільм "Будинок зі скалок", який розповідає про дитячий будинок неподалік лінії фронту на Сході України. Картина вийшла ще до повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Фільм побореться за перемогу в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". Це проєкт спільного виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії.

Якою буде церемонія вручення премії

Про формат церемонії та порядок виступів наразі мало що відомо. Variety повідомляє, що до трансляції наживо будуть включені всі 23 номінації — на відміну від минулого року, коли частина категорій була представлена поза ефіром, що викликало обурення з боку представників індустрії.

"Ми прагнемо створити шоу, яке прославляє ремісників, мистецтво і науку, а також спільну природу кіновиробництва. Саме в цьому полягає місія Академії, і я дуже сподіваюся, що нам вдасться зробити шоу, яке відзначить усі складові кіновиробництва у цікавий та захопливий спосіб", — розповів генеральний директор Академії кінематографічних мистецтв і наук Білл Крамер.

Як голосують за переможців

Голосування за лауреатів розпочалося 2 березня і завершилось 7 березня. До розгляду допускаються фільми, які вийшли на екрани з 1 січня по 31 грудня 2022 року.

У 2023 році кількість залучених учасників побила рекорд і склала 9579 членів журі — "досвідчених представників, чоловіків і жінок, професіоналів зі світу кіно", чиї імена не розголошуються.

Кожен із них, залежно від роду діяльності, входить до категорії, яка голосує за свою номінацію: режисери висувають кандидатів (не більш як 5 конкурсантів для кожної номінації, вносити їх потрібно в порядку зниження симпатії) на "Найкращого режисера" актори обирають акторів, оператори оцінюють операторську роботу. І разом вони голосують за "Найкращий фільм".

Заповнені бюлетені передають аудиторській компанії PricewaterhouseCoopers, де фахівці рахують результати та знаходять "магічне число" — мінімальну кількість голосів, необхідних для номінації. Його визначають шляхом ділення загальної кількості бюлетенів на десять можливих кандидатів + 1.

Номінації та фаворити

24 січня оголосили номінантів на премію: учасники боротимуться за нагороди у 23 різних категоріях.

Ось деякі з них та прогнози щодо переможців:

"Найкращий режисер":

Мартін МакДона, "Банші Інішерина";

Деніел Кван і Деніел Шайнерт, "Все завжди і водночас";

Стівен Спілберг, "Фабельмани";

Тодд Філд, "Тар";

Рубен Естлунд, "Трикутник смутку".

"Найкращий фільм":

"Аватар: Шлях води";

"Банші Інішеріна";

"Елвіс";

"На Західному фронті без змін";

"Все завжди і водночас";

"Фабельмани";

"Тар";

"Топ Ґан: Меверік";

"Трикутник смутку";

"Жіноча балаканина".

"Найкращий актор"

Остін Батлер, "Елвіс";

Колін Фаррелл, "Банші Інішерина";

Брендан Фрейзер, "Кит";

Пол Мескаль, "Після сонця";

Білл Наї, "Жити".

"Найкраща акторка"

Кейт Бланшетт, "Тар";

Ана де Армас, "Блондинка";

Андреа Райзборо, "До Леслі";

Мішель Вільямс, "Фабельмани";

Мішель Єо, "Все завжди і водночас".

"Найкращий анімаційний фільм":

"Піноккіо Гільєрмо дель Торо",

"Марсель, черепашка в черевиках",

"Кіт у чоботях 2: Останнє бажання",

"Морський монстр",

"Я червонію".

Крім того, стануть відомі переможці в номінаціях "Найкраща жіноча та чоловіча ролі другого плану", "Найкращий звук", "Найкращий оригінальний та адаптований сценарій", "Найкращі візуальні ефекти", "Найкращий монтаж" та інші.

Нагадаємо, американо-барбадоська співачка Ріанна стане однією з артистів, які виступатимуть на церемонії нагородження "Оскар-2023". Ріанна виконає пісню Lift Me Up — саундтрек до фільму "Чорна пантера: Ваканда навіки". Ця композиція номінована на одну з головних нагород премії у категорії "Найкраща оригінальна пісня".