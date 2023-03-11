Оскар 2023: где и когда смотреть церемонию награждения
Через несколько дней в Лос-Анджелесе состоится ежегодная церемония вручения премии "Оскар". Американская академия кинематографических искусств отметит лучшие фильмы, актерскую игру, режиссуру и достижения в других отраслях индустрии.
Новини.LIVE собрали всю информацию об одной из самых престижных наград в кино индустрии.
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Где и когда пройдет "Оскар-2023"
Церемония вручения "Оскара" пройдет в театре "Долби" в ночь с 12 на 13 марта 2023 в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Торжественное мероприятие начнется в 3 часа ночи по киевскому времени.
Где можно посмотреть
Как и в прошлом году, церемония вручения премии Оскар будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC, доступном только в Америке. В Украине ее будет транслировать телеканал "Суспільне". Ведущими будут актриса Ирма Витовская и исполнительный продюсер канала Лукьян Галкин.
Как представлена Украина на "Оскар-2023"
В списке номинантов на "Оскар-2023" также есть украинско-шведский документальный фильм "Будинок зі скалок", рассказывающий о детском доме недалеко от линии фронта на Востоке Украины. Картина вышла еще до полномасштабного вторжения россии в Украину.
Фильм сразится за победу в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Это проект совместного производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии.
Как будет выглядеть церемония вручения премии
О формате церемонии и порядке выступлений мало что известно. Variety сообщает, что в трансляцию вживую будут включены все 23 номинации — в отличие от прошлого года, когда часть категорий была представлена вне эфира, что вызвало возмущение со стороны представителей индустрии.
"Мы стремимся создать шоу, которое прославляет ремесленников, искусство и науку, а также общую природу кинопроизводства. Именно в этом заключается миссия Академии, и я очень надеюсь, что нам удастся сделать шоу, которое отметит все составляющие кинопроизводства интересным и увлекательным способом", – рассказал генеральный директор Академии кинематографических искусств и наук Билл Крамер.
Как голосуют за победителей
Голосование за лауреатов началось 2 марта и завершилось 7 марта. К рассмотрению допускаются фильмы, вышедшие на экраны с 1 января по 31 декабря 2022 года.
В 2023 году количество привлеченных участников побило рекорд и составило 9579 членов жюри — "опытных представителей, мужчин и женщин, профессионалов из мира кино", чьи имена не разглашаются.
Каждый из них, в зависимости от рода деятельности, входит в категорию, которая голосует за свою номинацию: режиссеры выдвигают кандидатов (не более 5 конкурсантов для каждой номинации, вносить их нужно в порядке снижения симпатии) на "Лучшего режиссера" актеры выбирают актеров, операторы оценивают операторскую работу. И вместе они голосуют за "Лучший фильм".
Заполненные бюллетени передают аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, где специалисты считают результаты и находят магическое число – минимальное количество голосов, необходимых для номинации. Его определяют путем деления общего количества бюллетеней на десять возможных кандидатов +1.
Номинации и фавориты
24 января объявили номинантов на премию: участники будут бороться за награды в 23 разных категориях.
Вот некоторые из них и прогнозы о победителях:
"Лучший режиссер":
- Мартин МакДона, "Банши Инишинина";
- Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт, "Все всегда и одновременно";
- Стивен Спилберг, "Фабельманы";
- Тодд Филд, "Тар";
- Рубен Эстлунд, "Треугольник печали".
"Самый лучший фильм":
- "Аватар: Путь воды";
- "Банши Инишерина";
- "Элвис";
- "На Западном фронте без изменений";
- "Все всегда и одновременно";
- "Фабельманы";
- "Тар";
- "Топ Ган: Меверик";
- "треугольник печали";
- "Женская болтовня".
"Лучший актер"
- Остин Батлер, "Элвис";
- Колин Фаррелл, "Банши Инишинина";
- Брендан Фрейзер, "Кит";
- Пол Мескаль, "После солнца";
- Билл Наи, "Жить".
"Лучшая актриса"
- Кейт Бланшетт, "Тар";
- Ана де Армас, "Блондинка";
- Андреа Райзборо, "К Лесли";
- Мишель Уильямс, "Фабельманы";
- Мишель Ео, "Все всегда и в то же время".
"Лучший анимационный фильм":
- "Пиноккио Гильермо дель Торо",
- "Марсель, ракушка в ботинках",
- "Кот в сапогах 2: Последнее желание",
- "Морской монстр",
- "Я краснею".
Кроме того, станут известны победители в номинациях "Лучшая женская и мужская роли второго плана", "Лучший звук", "Лучший оригинальный и адаптированный сценарий", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший монтаж" и другие.
Напомним, американо-барбадосская певица Рианна станет одним из артистов, выступающих на церемонии награждения "Оскар-2023". Рианна исполнит песню Lift Me Up — саундтрек к фильму "Черная пантера: Ваканда навеки". Эта композиция номинирована на одну из главных наград премии в категории "Лучшая оригинальная песня".