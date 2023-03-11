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Оскар 2023: где и когда смотреть церемонию награждения

11 марта 2023 10:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Нынешняя премия "Оскар" может вернуться в доковидную атмосферу
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Через несколько дней в Лос-Анджелесе состоится ежегодная церемония вручения премии "Оскар". Американская академия кинематографических искусств отметит лучшие фильмы, актерскую игру, режиссуру и достижения в других отраслях индустрии.

Новини.LIVE собрали всю информацию об одной из самых престижных наград в кино индустрии.

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Где и когда пройдет "Оскар-2023"

Церемония вручения "Оскара" пройдет в театре "Долби" в ночь с 12 на 13 марта 2023 в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Торжественное мероприятие начнется в 3 часа ночи по киевскому времени.

Где можно посмотреть

Как и в прошлом году, церемония вручения премии Оскар будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC, доступном только в Америке. В Украине ее будет транслировать телеканал "Суспільне". Ведущими будут актриса Ирма Витовская и исполнительный продюсер канала Лукьян Галкин.

Как представлена Украина на "Оскар-2023"

В списке номинантов на "Оскар-2023" также есть украинско-шведский документальный фильм "Будинок зі скалок", рассказывающий о детском доме недалеко от линии фронта на Востоке Украины. Картина вышла еще до полномасштабного вторжения россии в Украину.

Фильм сразится за победу в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Это проект совместного производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии.

Как будет выглядеть церемония вручения премии

О формате церемонии и порядке выступлений мало что известно. Variety сообщает, что в трансляцию вживую будут включены все 23 номинации — в отличие от прошлого года, когда часть категорий была представлена вне эфира, что вызвало возмущение со стороны представителей индустрии.

"Мы стремимся создать шоу, которое прославляет ремесленников, искусство и науку, а также общую природу кинопроизводства. Именно в этом заключается миссия Академии, и я очень надеюсь, что нам удастся сделать шоу, которое отметит все составляющие кинопроизводства интересным и увлекательным способом", – рассказал генеральный директор Академии кинематографических искусств и наук Билл Крамер.

Как голосуют за победителей

Голосование за лауреатов началось 2 марта и завершилось 7 марта. К рассмотрению допускаются фильмы, вышедшие на экраны с 1 января по 31 декабря 2022 года.

В 2023 году количество привлеченных участников побило рекорд и составило 9579 членов жюри — "опытных представителей, мужчин и женщин, профессионалов из мира кино", чьи имена не разглашаются.

Каждый из них, в зависимости от рода деятельности, входит в категорию, которая голосует за свою номинацию: режиссеры выдвигают кандидатов (не более 5 конкурсантов для каждой номинации, вносить их нужно в порядке снижения симпатии) на "Лучшего режиссера" актеры выбирают актеров, операторы оценивают операторскую работу. И вместе они голосуют за "Лучший фильм".

Заполненные бюллетени передают аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, где специалисты считают результаты и находят магическое число – минимальное количество голосов, необходимых для номинации. Его определяют путем деления общего количества бюллетеней на десять возможных кандидатов +1.

Номинации и фавориты

24 января объявили номинантов на премию: участники будут бороться за награды в 23 разных категориях.

Вот некоторые из них и прогнозы о победителях:

"Лучший режиссер":

  • Мартин МакДона, "Банши Инишинина";
  • Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт, "Все всегда и одновременно";
  • Стивен Спилберг, "Фабельманы";
  • Тодд Филд, "Тар";
  • Рубен Эстлунд, "Треугольник печали".

"Самый лучший фильм":

  • "Аватар: Путь воды";
  • "Банши Инишерина";
  • "Элвис";
  • "На Западном фронте без изменений";
  • "Все всегда и одновременно";
  • "Фабельманы";
  • "Тар";
  • "Топ Ган: Меверик";
  • "треугольник печали";
  • "Женская болтовня".

"Лучший актер"

  • Остин Батлер, "Элвис";
  • Колин Фаррелл, "Банши Инишинина";
  • Брендан Фрейзер, "Кит";
  • Пол Мескаль, "После солнца";
  • Билл Наи, "Жить".

"Лучшая актриса"

  • Кейт Бланшетт, "Тар";
  • Ана де Армас, "Блондинка";
  • Андреа Райзборо, "К Лесли";
  • Мишель Уильямс, "Фабельманы";
  • Мишель Ео, "Все всегда и в то же время".

"Лучший анимационный фильм":

  • "Пиноккио Гильермо дель Торо",
  • "Марсель, ракушка в ботинках",
  • "Кот в сапогах 2: Последнее желание",
  • "Морской монстр",
  • "Я краснею".

Кроме того, станут известны победители в номинациях "Лучшая женская и мужская роли второго плана", "Лучший звук", "Лучший оригинальный и адаптированный сценарий", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший монтаж" и другие.

Напомним, американо-барбадосская певица Рианна станет одним из артистов, выступающих на церемонии награждения "Оскар-2023". Рианна исполнит песню Lift Me Up — саундтрек к фильму "Черная пантера: Ваканда навеки". Эта композиция номинирована на одну из главных наград премии в категории "Лучшая оригинальная песня".

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