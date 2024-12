Оскар-2025 — два фільми про війну в Україні увійшли до шортлиста премії — відео

Кадр з фільму "Порцелянова війна". Фото: скриншот

Американська кіноакадемія оголосила шортлист у 10 номінаціях на щорічну премію "Оскар". Цього року одразу два українських документальних фільми претендують на статуетку.

Список номінантів опублікували на сайті кіноакадемії.

Які українські фільми претендують на премію "Оскар-2025"

До шортлиста кіноакадемії цього року потрапили дві стрічки про повномасштабну війну — "Порцелянова війна" та "Одного разу в Україні".

Фільм "Порцелянова війна" був створений у співпраці України, США та Австралії. Режисерами стали американець Брендан Белломо та українець Слава Леонтьєв, який також виступає одним із головних героїв стрічки.

Сюжет розповідає про трьох художників із Харкова, які, попри ризик оточення та захоплення міста російськими військами, залишаються у прифронтовій зоні. Вони перетворюють місто на простір мистецтва, створюючи порцелянові фігурки та прикрашаючи ними зруйновані ворожими обстрілами будинки.

Прем'єра фільму відбулася в січні 2024 року на Міжнародному фестивалі незалежного кіно "Санденс", де стрічка отримала гран-прі у конкурсі документальних фільмів. Наразі "Порцелянова війна" здобула 37 нагород та 27 номінацій на міжнародних кінофестивалях.

Короткометражний фільм "Одного разу в Україні" (Once Upon a Time in Ukraine) режисерки Бетсі Уест, який розповідає про життя дітей під час війни, увійшов до шортлиста в номінації "Найкращий документальний короткометражний фільм". Стрічка була створена у співпраці України та США.

Нагадаємо, нещодавно стали відомі номінанти на премію "Золотий глобус".

Також ми розповідали про п'ятірку найкращих документальних фільмів, які вийшли цього року.