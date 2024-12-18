Оскар-2025 — два фильма о войне в Украине вошли в шортлист премии — видео

Оскар-2025 — два украинских фильма попали в шортлист премии
Американская киноакадемия объявила шортлист в 10 номинациях на ежегодную премию "Оскар". В этом году сразу два украинских документальных фильма претендуют на статуэтку.
Список номинантов опубликовали на сайте киноакадемии.
Какие украинские фильмы претендуют на премию "Оскар-2025"
В шортлист киноакадемии в этом году попали две ленты о полномасштабной войне — "Фарфоровая война" и "Однажды в Украине".
Фильм "Фарфоровая война" был создан в сотрудничестве Украины, США и Австралии. Режиссерами стали американец Брендан Белломо и украинец Слава Леонтьев, также выступающий одним из главных героев ленты.
Сюжет рассказывает о трех художниках из Харькова, которые несмотря на риск окружения и захвата города российскими войсками, остаются в прифронтовой зоне. Они превращают город в простор искусства, создавая фарфоровые фигурки и украшая ими разрушенные вражескими обстрелами дома.
Премьера фильма состоялась в январе 2024 года на Международном фестивале независимого кино "Санденс", где фильм получил гран-при в конкурсе документальных фильмов. В настоящее время "Фарфоровая война" получила 37 наград и 27 номинаций на международных кинофестивалях.
Краткометражный фильм "Однажды в Украине" (Once Upon a Time in Ukraine ) режиссер Бетси Уэст, рассказывающий о жизни детей во время войны, вошел в шортлист в номинации "Лучший документальный короткометражный фильм". Лента была создана в сотрудничестве Украины и США.
Напомним, недавно стали известны номинанты на премию "Золотой глобус".
Также мы рассказывали о пятерке лучших документальных фильмов, вышедших в этом году.
Читайте Новини.LIVE!