Оскар-2025 — два фильма о войне в Украине вошли в шортлист премии — видео

Кадр из фильма "Фарфоровая война". Фото: скриншот

Американская киноакадемия объявила шортлист в 10 номинациях на ежегодную премию "Оскар". В этом году сразу два украинских документальных фильма претендуют на статуэтку.

Список номинантов опубликовали на сайте киноакадемии.

В шортлист киноакадемии в этом году попали две ленты о полномасштабной войне — "Фарфоровая война" и "Однажды в Украине".

Фильм "Фарфоровая война" был создан в сотрудничестве Украины, США и Австралии. Режиссерами стали американец Брендан Белломо и украинец Слава Леонтьев, также выступающий одним из главных героев ленты.

Сюжет рассказывает о трех художниках из Харькова, которые несмотря на риск окружения и захвата города российскими войсками, остаются в прифронтовой зоне. Они превращают город в простор искусства, создавая фарфоровые фигурки и украшая ими разрушенные вражескими обстрелами дома.

Премьера фильма состоялась в январе 2024 года на Международном фестивале независимого кино "Санденс", где фильм получил гран-при в конкурсе документальных фильмов. В настоящее время "Фарфоровая война" получила 37 наград и 27 номинаций на международных кинофестивалях.

Краткометражный фильм "Однажды в Украине" (Once Upon a Time in Ukraine ) режиссер Бетси Уэст, рассказывающий о жизни детей во время войны, вошел в шортлист в номинации "Лучший документальный короткометражный фильм". Лента была создана в сотрудничестве Украины и США.

