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Останки зниклого в горах британського актора знайшли через пів року

28 червня 2023 15:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Останки зниклого в горах британського актора знайшли через пів року
Рятувальна операція в горах штату Каліфорнія. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку цього року зірка фільмів "Чорнокнижник" та "Покидаючи Лас-Вегас",британський актор Джуліан Сендс зник безвісти під час походу в районі гірського хребта Сан-Гейбріел у південній Каліфорнії (США). Щойно вдалося знайти його останки.

Про це повідомляє видання People.

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Туристи виявили останки 65-річного актора минулої суботи, 24 червня, після чого зв'язалися з поліцією. Коронер підтвердив, що це тіло Джуліана Сендса. Причина смерті кінозірки встановлюється.

Пошуки актора в січні ускладнювали погодні умови та ризик сходження лавин. Після того як тіло Сендса знайшли, поліція подякувала всім, хто брав участь у пошуках.

Актор Джуліан Сендс. Фото: IMDb

Про Джуліана Сендса

Знявся більш ніж у 150 фільмах та серіалах. Він зіграв головну роль в картині Джеймса Айворі "Кімната з виглядом", де також знімалася Гелена Бонем Картер. Крім того, Сендс відомий завдяки зйомкам у фільмах "Тринадцять друзів Оушена", "Поля смерті", "Експромт", а також у серіалах "24 години", "Декстер", "Готем" тощо.

Сендс став актором фільму режисера Вацлава Маргула "Пофарбоване пташеня". Стрічка була знята в копродукції Чехії, Словаччини та України. На виробництво фільму Держкіно виділило майже 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стала відома причина смерті відомого актора, якого називали "молодшим братом Америки". Також ми розповідали, що пішов із життя відомий голлівудський актор Джордж Магаріс. Виконавцю головної ролі популярного телесеріалу 1960-х "Шосе 66" було 94 роки.

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