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Останки пропавшего в горах британского актера нашли спустя полгода

28 июня 2023 15:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Останки пропавшего в горах британского актера нашли спустя полгода
Спасательная операция в горах Калифорния. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале этого года звезда фильмов "Чернокнижник" и "Покидая Лас-Вегас" британский актер Джулиан Сэндс пропал без вести во время похода в районе горного хребта Сан-Гейбриэл в южной Калифорнии (США). Только сейчас были найдены его останки.

Об этом сообщает издание People.

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Туристы обнаружили останки 65-летнего актера в прошлую субботу, 24 июня, после чего связались с полицией. Коронер подтвердил, что это тело Джулиана Сэндса. Причина смерти кинозвезды устанавливается.

Поиски актера в январе осложняли погодные условия и риск схода лавин. После того как тело Сэндса обнаружили, полиция поблагодарила всех, кто участвовал в поисках.

Актер Джулиан Сэндс. Фото: IMDb

О Джулиане Сендсе

Снялся в более чем 150 фильмах и сериалах. Он сыграл главную роль в картине Джеймса Айвори "Комната с видом", где также снималась Хелена Бонэм Картер. Кроме того, Сэндс известен благодаря съемкам в фильмах "Тринадцать друзей Оушена", "Поля смерти", "Экспромт", а также в сериалах "24 часа", "Декстер", "Готем" и других.

Сэндс стал актером фильма режиссера Вацлава Маргула "Окрашенный птенец". Лента была снята в копродукции Чехии, Словакии и Украины. На производство фильма Госкино выделило около 10 миллионов гривен.

Напомним, ранее мы писали, что стала известна причина смерти известного актера, которого называли "младшим братом Америки". Также мы рассказывали, что ушел из жизни известный голливудский актер Джордж Магарис. Исполнителю главной роли популярного телесериала 1960-х "Шоссе 66" было 94 года.

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