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Последний танец супер Майка, возвращение "Титаника" и спасение свинки Элвис: кинопремьеры недели

9 февраля 2023 21:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Супер Майк: Последний танец, Титаник, свинка Элвис — кинопремьеры недели
Кадр из фильма "Супер Майк: Последний танец"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На этой неделе в украинский кинопрокат выходят шесть лент разных жанров. Среди них новая часть франшизы о танцоре Майке, а также повторный показ легендарного фильма режиссера Джеймса Кэмерона "Титаник".

Новини.LIVE расскажет интересные факты киноновинок.

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Супер Майк: Последний танец (США)

Комедийная драма является продолжением фильмов, вышедших в 2012 и 2015 годах. Они собрали в мировом прокате около 300 млн долларов. В 2017 году кинофраншиза получила продолжение в виде шоу Magic Mike Live. Оно имело успех на сценах Лас-Вегаса, Лондона, Берлина и Австралии.

О желании снять новый фильм объявили в ноябре 2021 года. Режиссер Стивен Содерберг и сценарист Рид Каролин, вместе работавшие над первым фильмом, вернулись к проекту. Сначала на одну из ведущих ролей утвердили Тэнди Ньютон. Впоследствии она выбыла, а ее место заняла Сальма Хайек. Главную роль бессменно играет Ченнинг Татум

Свинка Элвис (США)

Семейный фильм снял по собственному сценарию режиссер Джейсон Миллс. Несмотря на юный возраст, у исполнительницы главной роли Эгги Белл есть определенный опыт — для нее это третий полнометражный фильм.

По сюжету соседский фермер Хелл стал новым владельцем поросенка Элвиса, владельцами которого были маленькие сестрички. Они отправляются на спасение домашнего любимца. Родители девочек не в восторге от такой спасательной операции. Однако на то они и семья, чтобы быть в такие моменты вместе.

Алькаррас (Испания, Италия)

События разворачиваются в небольшом каталонском поселении Алькаррас. Здесь живут вместе и хозяйничают несколько поколений одной семьи. Они ухаживают за огромным персиковым садом. Владелец земель пообещал, что никогда не прогонит отсюда эту семью. Наследник землевладельца недавно унаследовал всю собственность. Устные обещания, не подкрепленные договором, не имеют никакого значения. Он планирует в скором времени установить здесь много солнечных батарей. Сад ради этого хочет уничтожить.

Приключенческая драма режиссера и сценаристки фильма Карлы Симон Пипо завоевал награду Золотой медведь на 72-м Берлинском фестивале.

Параллельные миры Джулии (Франция)

Каждый когда-то думал, что жизнь могла пойти по другому пути. Ведь во Вселенной может быть нескончаемое количество вариантов нашей судьбы, и все меняет мелочь. Главная героиня Джулия получила невероятную возможность заглянуть в разные сценарии, чтобы отыскать те события, которые привели к глобальным изменениям.

К чему здесь любовь? (Великобритания)

Комедийная мелодрама снята пакистанским режиссером Шекхаром Капуром по сценарию журналистки и документалистки Джемаймы Кхан. Она почти десять лет прожила в Пакистане. Была супругой Имрана Кхана, который до недавнего времени был премьер-министром страны. Ради брака она приняла ислам и приложила немало усилий, чтобы влиться в незнакомую культурную среду. Впечатления от столкновения культур для нее живы и личны.

Титаник (США)

Самая известная история трогательной любви, разворачивающаяся на фоне одной из величайших катастроф прошлого века, еще никогда не выглядела столь натурально и величественно. Последние достижения Джеймса Кэмерона в области создания и передачи трехмерного изображения позволят зрителям полнее ощутить всю глубину событий, сопровождающих крушение легендарного лайнера. Повторный показ посвящен 25-й годовщине мировой премьеры.

Напомним, ранее мы писали о новой части приключений Астерикса и Обеликса и романтической комедии "Возможно, да" с топовыми американскими актерами, вышедшими в украинский прокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек".

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