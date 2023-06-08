Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Остап Ступка не виконує зобов'язань перед потерпілим у "п'яному" ДТП arrow

Остап Ступка не виконує зобов'язань перед потерпілим у "п'яному" ДТП

8 червня 2023 10:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Остап Ступка не виконує зобов'язань перед потерпілим у "п'яному" ДТП
Актор Остап Ступка. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку квітня актор Остап Ступка на своєму автомобілі Range Rover білого кольору влетів у припарковану іномарку Mitsubishi. Аварія сталася у Голосіївському районі Києва. Кінозірка був в стані алкогольного сп'яніння, а 38-річного водія Mitsubishi було госпіталізовано до лікарні. Ступка визнав свою провину й пообіцяв допомогти потерпілому. Втім, свого слова Остап не тримає.

Про це розповів водій Mitsubishi, повідомляє видання "ТСН".

Читайте також:

Подробиці 

Потерпілий Ярослав три дні перебував без тями в реанімації. Наразі він проходить тривалий курс реабілітації. В чоловіка травма правої стопи, п'ять переломів. Йому закрутили шурупи та поставили пластину. Також потерпілий отримав черепно-мозкову травму, був серйозний крововилив у голову. Також крововилив стався у животі, деякі органи полопалися, але залишилися всі на місці.

Остап Ступка обіцяв фінансово підтримувати Ярослава. За словами потерпілого, актор вперше відвідав його за тиждень. Ступка віддав гроші лише за одну операцію вартістю у 18 тисяч гривень. Більше жодних грошей Ярослав не отримував. 

"Ще декілька разів він мені деякі препарати купував, це до двох тисяч гривень. Більше він нічого не купував. А в мене ще буде одна операція. У всіх, які я проходив після лікарні, процедурах, він не брав жодної участі. Про подальше лікування після лікарні він не цікавився", — зізнався Ярослав.

Також Ступка обіцяв повернути кошти за понівечену автівку потерпілого. Двічі актор нібито намагався відшкодувати збиток, втім так цього і не зробив. Розв'язувати всі питання учасники ДТП будуть на наступному судовому засіданні, дата якого наразі невідома. 

Відзначимо, що в день аварії алкотестер показав в Остапа Ступки рівень 1,62 проміле при нормі 0,3.

Фото з місця ДТП за участі Остапа Ступки. Фото: Telegraf

Нагадаємо, раніше ми писали, що закінчився запобіжний захід Остапа Ступки через "п'яне" ДТП: що чекає на актора. Також ми розповідали, що співачка Злата Огнєвіч показала місце, де побачила розстріл ДРГ-шника.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB