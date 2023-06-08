Остап Ступка не виконує зобов'язань перед потерпілим у "п'яному" ДТП

Актор Остап Ступка. Фото: Google

На початку квітня актор Остап Ступка на своєму автомобілі Range Rover білого кольору влетів у припарковану іномарку Mitsubishi. Аварія сталася у Голосіївському районі Києва. Кінозірка був в стані алкогольного сп'яніння, а 38-річного водія Mitsubishi було госпіталізовано до лікарні. Ступка визнав свою провину й пообіцяв допомогти потерпілому. Втім, свого слова Остап не тримає.

Про це розповів водій Mitsubishi, повідомляє видання "ТСН".

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Подробиці

Потерпілий Ярослав три дні перебував без тями в реанімації. Наразі він проходить тривалий курс реабілітації. В чоловіка травма правої стопи, п'ять переломів. Йому закрутили шурупи та поставили пластину. Також потерпілий отримав черепно-мозкову травму, був серйозний крововилив у голову. Також крововилив стався у животі, деякі органи полопалися, але залишилися всі на місці.

Остап Ступка обіцяв фінансово підтримувати Ярослава. За словами потерпілого, актор вперше відвідав його за тиждень. Ступка віддав гроші лише за одну операцію вартістю у 18 тисяч гривень. Більше жодних грошей Ярослав не отримував.

"Ще декілька разів він мені деякі препарати купував, це до двох тисяч гривень. Більше він нічого не купував. А в мене ще буде одна операція. У всіх, які я проходив після лікарні, процедурах, він не брав жодної участі. Про подальше лікування після лікарні він не цікавився", — зізнався Ярослав.

Також Ступка обіцяв повернути кошти за понівечену автівку потерпілого. Двічі актор нібито намагався відшкодувати збиток, втім так цього і не зробив. Розв'язувати всі питання учасники ДТП будуть на наступному судовому засіданні, дата якого наразі невідома.

Відзначимо, що в день аварії алкотестер показав в Остапа Ступки рівень 1,62 проміле при нормі 0,3.

Фото з місця ДТП за участі Остапа Ступки. Фото: Telegraf

Нагадаємо, раніше ми писали, що закінчився запобіжний захід Остапа Ступки через "п'яне" ДТП: що чекає на актора. Також ми розповідали, що співачка Злата Огнєвіч показала місце, де побачила розстріл ДРГ-шника.