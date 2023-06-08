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Остап Ступка не выполняет обязательств перед потерпевшим в "пьяном" ДТП

8 июня 2023 10:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Остап Ступка не выполняет обязательств перед потерпевшим в "пьяном" ДТП
Актер Остап Ступка. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале апреля актер Остап Ступка на своем автомобиле Range Rover белого цвета влетел в припаркованную иномарку Mitsubishi. Авария произошла в Голосеевском районе Киева. Кинозвезда находился в состоянии алкогольного опьянения, а 38-летний водитель Mitsubishi был госпитализирован в больницу. Ступка признал свою вину и пообещал помочь потерпевшему. Впрочем, свое слово Остап не сдержал.

Об этом рассказал водитель Mitsubishi, сообщает издание "ТСН".

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Подробности

Пострадавший Ярослав три дня находился без сознания в реанимации. В настоящее время он проходит длительный курс реабилитации. У мужчины травма правой стопы, пять переломов. Ему закрутили шурупы и поставили пластину. Также пострадавший получил черепно-мозговую травму, было серьезное кровоизлияние в голову. Также кровоизлияние произошло в животе, некоторые органы полопались, но остались все на месте.

Остап Ступка обещал финансово поддерживать Ярослава. По словам потерпевшего, актер впервые посетил его через неделю. Ступка отдал деньги только за одну операцию стоимостью 18 тысяч гривен. Больше никаких денег Ярослав не получал.

"Еще несколько раз он мне некоторые препараты покупал, это до двух тысяч гривен. Больше он ничего не покупал. А у меня еще будет одна операция. Во всех, которые я проходил после больницы, процедурах, он не участвовал. О дальнейшем лечении после больницы он не интересовался", — признался Ярослав.

Также Ступка обещал вернуть средства за разкуроченный автомобиль пострадавшего. Дважды актер якобы пытался возместить ущерб, но так этого и не сделал. Решать все вопросы участники ДТП будут на следующем судебном заседании, дата которого неизвестна.

Отметим, что в день аварии алкотестер показал у Остапа Ступки уровень 1,62 промилле при норме 0,3.

Фото с места ДТП с участием Остапа Ступки. Фото: Telegraf

Напомним, ранее мы писали, что закончилась мера пресечения Остапа Ступки из-за "пьяного" ДТП: что ждет актера. Также мы рассказывали, что певица Злата Огневич показала место, где увидела расстрел ДРГ-шника.

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