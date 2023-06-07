Злата Огнєвіч показала місце, де побачила розстріл ДРГ-шника: відео

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: Instagram/zlata.ognevich

Співачка Злата Огнєвіч зустріла повномасштабну війну в Києві. В столиці артистка не тільки чула вибухи навколо, але й бачила смерть. Злата показала місце, в якому її життю загрожувала небезпека і де вона пережила сильний стрес.

Відповідна сторіз з’явилась в Instagram співачки.

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За словами 37-річної співачки, в перший день повномасштабної війни вона стала свідком розстрілу диверсанта. Тоді Огнєвіч лежала обличчям в землю, а за її спиною була стрільба.

Точну локацію Злата не назвала, втім на відео видно, що пальба була біля одного з магазинів відомої мережі супермаркетів в спальному району столиці.

"Коли мені кажуть про вміння пробачати, про братерство, я не можу тому, що стільки горя, зла, болю ми пережили від ворога, що ні про яке примирення не може йти мови. Мова може йти про боротьбу, про віру в те, що добре обов'язково переможе. Світло і сила і є українці! Слава нашим воїнам", — підсумувала Злата.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Злата Огнєвіч не змогла стримати сліз після підриву Каховської ГЕС. Також ми розповідали, що Злата Огнєвіч завітала на ЛГБТ-весілля учасника "Холостячки" в білій сукні.