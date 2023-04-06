Остапа Ступку посадили під домашній арешт: подробиці суду через "п'яне" ДТП в столиці

Актор Остап Ступка

В четвер, 6 квітня, у Шевченківському суді (місто Київ) обирали запобіжний захід щодо причетності актора Остапа Ступки у нещодавньому ДТП. Зірка кінематографу перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Про це повідомляє видання Суспільне.

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Ступку звільнили у залі суду та оголосили про нічний домашній арешт до 5 червня включно. Він не має покидати дім з 22:00 по 06:00. Повну ухвалу суд оголосить у вівторок, 11 квітня.

"Те, що трапилося, це, звичайно, якийсь фатум. Я не знаю, як це назвати. Зі свого боку я зобов’язуюсь надавати всіляку допомогу потерпілому: що стосується одужання, лікування і подальшого його життя. Тому я б хотів попросити вибачення", — заявив Ступка у залі суду після звільнення.

Остапу Ступці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Якщо провина сина легендарного актора Богдана Ступки буде доведена, йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Фото: Суспільне

Подробиці ДТП

Остап Ступка на своєму автомобілі Range Rover білого кольору влетів у припарковану іномарку Mitsubishi. Аварія сталася у вівторок, 4 квітня, приблизно о 23:15 у Голосіївському районі Києва.

38-річний чоловік із Mitsubishi отримав серйозні травми та був госпіталізований у лікарні. Тим часом Ступку відправили до відділення поліції, щоб перевірити його на наявність алкоголю у крові. Алкотестер показав рівень 1,62 проміле при нормі 0,3.

За інформацією деяких інсайдерів в ЗМІ, Остап Ступка намагався "вирішити питання" з правоохоронцями, проте все одно поїхав до ізолятора. Від проходження медичного огляду актор відмовився.

Автомобіль, яким керував зірковий підозрюваний, вилучено. Вирішується питання про арешт транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський актор, колишній губернатор штату Каліфорнія та громадський діяч, Арнольд Шварценеггер на своїй автівці збив велосипедистку.

Також ми розповідали, що стрімінгова платформа Netflix покаже серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія", в якому одну з головних ролей зіграв Остап Ступка.