Остапа Ступку посадили под домашний арест: подробности суда из-за "пьяного" ДТП в столице

Актер Остап Ступка

В четверг, 6 апреля, в Шевченковском суде (город Киев) избирали меру пресечения по причастности актера Остапа Ступки в недавнем ДТП. Звезда кинематографа будет находиться под домашним ночным арестом.

Об этом сообщает издание Суспільне.

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Ступку освободили в зале суда и объявили о ночном домашнем аресте до 5 июня включительно. Он не должен покидать дом с 22:00 до 06:00. Полное определение суд объявит во вторник, 11 апреля.

"То, что случилось, это, конечно, какой-то фатум. Я не знаю, как это назвать. Со своей стороны я обязуюсь оказывать всяческую помощь потерпевшему: что касается выздоровления, лечения и последующей его жизни. Поэтому я бы хотел извиниться", — заявил Ступка в зале суда после освобождения.

Остапу Ступке сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 УКУ — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Если вина сына легендарного актера Богдана Ступки будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Фото: Суспільне

Подробности ДТП

Остап Ступка на своем автомобиле Range Rover белого цвета влетел в припаркованную иномарку Mitsubishi. Авария произошла во вторник, 4 апреля, около 23:15 в Голосеевском районе Киева.

38-летний мужчина из Mitsubishi получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Тем временем Ступку отправили в отделение полиции, чтобы проверить его наличие алкоголя в крови. Алкотестер показал уровень 1,62 промилле при норме 0,3.

По информации некоторых инсайдеров в СМИ, Остап Ступка пытался "решить вопрос" с правоохранителями, однако все равно поехал в изолятор. От прохождения медицинского осмотра актер отказался.

Автомобиль, которым управлял звездный подозреваемый, изъят. Решается вопрос об аресте транспортного средства.

Напомним, ранее мы писали, что американский актер, бывший губернатор штата Калифорния и общественный деятель, Арнольд Шварценеггер на своем автомобиле сбил велосипедистку.

Также мы рассказывали, что стриминговая платформа Netflix покажет сериал "Казаки. Абсолютно лживая история", в котором одну из главных ролей сыграл Остап Ступка.