Остапчук показав напівоголену дружину у ліжку
Телеведучий Володимир Остапчук подорожував з гастролями до Канади. Разом з собою взяв свою третю дружину 23-річну Катерину Полтавську. Зараз пара вже повернулася в Україну і зупинилася на день у Львові. Поки кохана зранку відпочивала напівоголена у ліжку, Остапчук її сфотографував.
Фото виклав у сторіс у своєму Instagram.
Подробиці
Протягом поїздки зіркове подружжя ділиться подробицями свого сумісного життя та цікавими фактами про один одного. Так Полтавська у сторіс розповіла, що у Львові вони зупинилися через те, що у Остапчука була там робота, а вона, у свою чергу, мала змогу відпочити.
Катя також показала, як її чоловік збирається на роботу і прасує свої речі. Вона зауважила, що Вова дуже чистоплотний і завжди прибирає за собою навіть в готелях, натомість вона розслабляється і просто відпочиває.
"В мене вдома чисто, а в поїздках я свиня. Тому він ходить по номеру із заплющеними очима, а я в потоці і в ресурсі, мене нічого не турбує", — розповіла Катерина у сторіс в Instagram.
Натомість Остапчук показав, чим займається дружина, поки він збирається на роботу: Катя напівоголена лежала у ліжку і, вочевидь, робила селфі.
Зараз зіркове подружжя вже спакувало валізи і вирушило додому у Київ.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Остапчук потрапив у черговий скандал, а також, що його ексдружина Христина Горняк хоче повернути будинок.