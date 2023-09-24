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Остапчук показав напівоголену дружину у ліжку

24 вересня 2023 15:49
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Остапчук показав напівоголену дружину у ліжку
Дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Телеведучий Володимир Остапчук подорожував з гастролями до Канади. Разом з собою взяв свою третю дружину 23-річну Катерину Полтавську. Зараз пара вже повернулася в Україну і зупинилася на день у Львові. Поки кохана зранку відпочивала напівоголена у ліжку, Остапчук її сфотографував. 

Фото виклав у сторіс у своєму Instagram.

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Подробиці

Протягом поїздки зіркове подружжя ділиться подробицями свого сумісного життя та цікавими фактами про один одного. Так Полтавська у сторіс розповіла, що у Львові вони зупинилися через те, що у Остапчука була там робота, а вона, у свою чергу, мала змогу відпочити. 

Катя також показала, як її чоловік збирається на роботу і прасує свої речі. Вона зауважила, що Вова дуже чистоплотний і завжди прибирає за собою навіть в готелях, натомість вона розслабляється і просто відпочиває.

 

Володимир Остапчук прасує. Фото зі сторіс в Instagram poka.tya

"В мене вдома чисто, а в поїздках я свиня. Тому він ходить по номеру із заплющеними очима, а я в потоці і в ресурсі, мене нічого не турбує", — розповіла Катерина у сторіс в Instagram

 

Фото зі сторіс в Instagram poka.tya
Фото зі сторіс в Instagram poka.tya

Натомість Остапчук показав, чим займається дружина, поки він збирається на роботу: Катя напівоголена лежала у ліжку і, вочевидь, робила селфі. 

 

Фото зі сторіс в Instagram vova_ostapchuk

Зараз зіркове подружжя вже спакувало валізи і вирушило додому у Київ.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Остапчук потрапив у черговий скандал, а також, що його ексдружина Христина Горняк хоче повернути будинок. 

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