Остапчук показал полуобнаженную жену в постели

Жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Телеведущий Владимир Остапчук путешествовал с гастролями в Канаду. Вместе с собой взял свою третью жену 23-летнюю Екатерину Полтавскую. Сейчас пара уже вернулась в Украину и остановилась на день во Львове. Пока любимая с утра отдыхала полуобнаженная в постели, Остапчук ее сфотографировал.

Фото выложил в истории в своем Instagram.

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Подробности

В течение поездки звездные супруги делятся подробностями своей совместной жизни и интересными фактами друг о друге. Так Полтавская рассказала, что во Львове они остановились из-за того, что у Остапчука была там работа, а она, в свою очередь, имела возможность отдохнуть.

Катя также показала, как ее муж собирается на работу и гладит свои вещи. Она рассказала, что Вова очень чистоплотен и всегда убирает за собой даже в отелях, вместо этого она расслабляется и просто отдыхает.

Владимир Остапчук гладит. Фото со страстей в Instagram poka.tya

"У меня дома чисто, а в поездках я свинья. Поэтому он ходит по номеру с закрытыми глазами, а я в потоке и в ресурсе, меня ничего не беспокоит", — рассказала Екатерина в Instagram.

Фото со страстей в Instagram poka.tya

Фото со страстей в Instagram poka.tya

А Остапчук показал, чем занимается жена, пока он собирается на работу: Катя полуобнаженная лежала в постели и, очевидно, делала селфи.

Фото со страстей в Instagram vova_ostapchuk

Сейчас звездные супруги уже упаковали чемоданы и отправились домой в Киев.

Напомним, недавно мы рассказывали, что Остапчук попал в очередной скандал, а также, что его экс-жена Кристина Горняк хочет вернуть дом.