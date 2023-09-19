Остапчука запідозрили у псевдоволонтерстві для ЗСУ — блогер розкрив усю правду

Український ведучий Володимир Остапчук у своєму шоу "Мекнув — питайте". Фото: скриншот з YouTube

Український блогер Богдан Беспалов висловився про діяльність ведучого і шоумена Володимира Остапчука. Зокрема, чоловік обурився тим, що актор хоче передати частину коштів на допомогу Збройним силам України зі стендапу за своєї участі.

Про це Богдан Беспалов розповів на своєму каналі в YouTube.

Читайте також:

Володимир Остапчук за кордоном

На сторінці українського ведучого з’явилося відео, яке він зняв посеред Торонто. На кадрах Володимир Остапчук говорить англійською і показує одну з будівель міста. До того ж, він дав користувачам право обирати мову, якою він розмовлятиме.

Stories Володимира Остапчука з Торонто. Фото: скриншот з Instagram

Також на сторінці "ucrazystandupcomedy" в Instagram з’явилася афіша стосовно стендапу, де вказано, що гроші з нього підуть на допомогу ЗСУ. Причому, там вказано, що піде саме частина коштів, а не всі.

Публікація зі сторінки "ucrazystandupcomedy" з афішею стендапу. Фото: скриншот з Instagram

Реакція Богдана Беспалова

На це відреагував український блогер Богдан Беспалов, який одразу ж звернувся до Володимира Остапчука. Він поцікавився, яка саме частина піде на допомогу українській армії із заходу.

"Яка саме частина прибутку йде на ЗСУ? Тому що гроші, принаймні в Європі, скидались на квитки на картку твоєї дружини. Це взагалі не має нічого спільного з допомогою ЗСУ. Ти кажеш, що ти донатиш, робиш благодійні вечори. Яка саме сума йде на ЗСУ? Тому що ти заробляєш, в першу чергу, для себе", — звернувся до українського шоумена Богдан Беспалов.

Український блогер Богдан Беспалов на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Також він зазначив, що ведучий продовжує спокійно жити за кордоном та робити дорогі подарунки своїй коханій. Блогер не розуміє, коли почнуть карати Володимира за таке життя за кордоном під час повномасштабної війни в Україні, де він народився.

"Володимир, користуючись своїми серйозними зв’язками, продовжує абсолютно спокійно жити, виїжлджати, засмагати, купувати дорогезні подарунки дружині, насолоджуватися життям, і йому нічого не буде. Коли увірветься терпець? Коли Остапчук почне відповідати перед народом?", — зазначив український блогер.

Скандали за участі Володимира Остапчука

Відомий шоумен вже не раз був у самому епіцентрі скандалів через те, що їздить активно за кордон під час війни. Наприклад, нещодавно український блогер Богдан Беспалов показав, як Володимир Остапчук під час війни спокійно проводить весілля у Хорватії.

"Український телеведучий Володимир Остапчук, виїхавши з України черговий раз під "соусом" благодійності, провів приватну церемонію весілля в Хорватії. Коли цього телепня скасують? Так нагло і підло прикриватись благодійністю, щоб заробляти задля власного збагачення. Хто його випускає, коли заманеться Вові, і чому немає суспільного резонансу?", — обурився Богдан Беспалов.

Публікація Богдана Беспалова стосовно проведення весілля у Хорватії Володимиром Остапчуком. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Володимир Остапчук пояснив, як не варто робити пропозицію коханій дівчині.

Раніше ми розповідали про те, що шоумен Володимир Остапчук пояснив, навіщо він з дружиною їздив до Іспанії.

Також ми повідомляли про те, що ведучий і шоумен Володимир Остапчук потрапив у скандал через своє висловлювання на адресу жінок.