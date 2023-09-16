“Чекаю на совість колишнього”: ексдружина Остапчука ще сподівається, що ведучий поверне їй будинок

Володимир Остапчук і Христина Горняк у своєму будинку до розлучення. Instagram: vova_ostapchuk

Друга дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла, що все ще чекає, коли колишній поверне їй будинок, придбаний у шлюбі. До суду, яким вона раніше погрожувала ексчоловіку, Христина поки що не зверталася.

Про це вона повідомила у сторіс на своїй сторінці в Instagram, відповідаючи на запитання підписників.

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Остапчук та Горняк придбали земельну ділянку в котеджному містечку "Золоче" на лівому березі Дніпра ще до повномасштабної війни і розпочали там ремонт. Після розлучення Остапчук привів до будинку свою нову дружину, 23-річну Катерину Полтавську, і заявив, що збирається там з нею жити.

Христина Горняк відреагувала на це негативно і заявила у соцмережах, що розраховувала поділити майно з колишнім чоловіком без залучення суду. І хоча за останні 3 місяці Остапчук так і не обговорив з колишньою питання поділу будинку, Горняк все ще сподівається на його "совість" і не звертається до суду.

Сторіс з Instagram: kristygor

Підписники Христини нагадали, що раніше Володимир Остапчук подарував їй дорогу автівку, проте жінка вважає, що це справи не стосується.

"Автомобіль дарував ще до шлюбу, це перше. Ще дарував прикраси, сумочки, але це тут до чого? Я теж дарувала багато чого. Я не рахую взагалі, хто що дарував. До спільного майна подружжя це не відноситься", — написала у відповідь Горняк у сторіс в Instagram.

Сторіс з Instagram: kristygor

Про свої подальші плани щодо повернення будинку, крім очікування діалогу з Остапчуком, ексдружина ведучого не розповіла.

Зараз Володимир Остапчук разом зі своєю третьою дружиною Катериною перебуває у Канаді, де виступає у ролі стендапера. До цього він був у Хорватії.

А його колишня Христина Горняк нещодавно розповіла, що розійшлася з хлопцем-іноземцем, з яким зустрічалася після розлучення.

