Остапчук привел молодую жену в дом, который строил с бывшей

Шоумен Владимир Остапчук и блогерша Екатерина Полтавская. Фото: Google

В конце прошлого года шоумен Владимир Остапчук расстался со своей второй женой, юристом Кристиной Горняк. В браке они строили здание в одном из элитных районов пригорода Киева. Теперь сюда Остапчук привозит свою третью жену, 22-летнюю блогершу Екатерину Полтавскую.

Соответствующие сториз знаменитостей появились в их профайлах в Instagram.

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Остапчук и Горняк приобрели земельный участок в коттеджном городке "Золоче" на левом берегу Днепра еще до полномасштабной войны. Экс-супруги активно показывали поклонникам этапы строительства дома. После развода Остапчук не комментировал, кому же досталось имение.

Впрочем, судя по тому, что он привез на участок Полтавскую, вопрос относительно недостроенного дома с Горняк он решил. Екатерина, которая младше Остапчука на 16 лет, сразу же по приезду начала управлять процессом обустройства поместья. В одной из сториз она намекнула на планы звездной пары завести детей.

"Эту стенку надо снести. Зачем детям отдельная ванна — у родителей должна быть большая. Пусть на первый этаж ходят", — в шутку отметила 22-летняя Полтавская.

Скриншот: Instagram/poka.tya

Скриншот: Instagram/poka.tya

Напомним, ранее мы писали, что молодая жена Владимира Остапчука показала себя в купальнике. Также мы рассказывали, что экс-жена Остапчука впервые озвучила диагноз.