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Молода обраниця Володимира Остапчука показала себе в купальнику

28 травня 2023 17:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Молода обраниця Володимира Остапчука показала себе в купальнику
Блогерка Катерина Полтавська. Фото: Instagram/poka.tya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В столиці вже декілька тижнів спостерігається метеорологічне літо. Стовпчики термометрів інколи сягають позначки понад 27 градусів за Цельсієм. Через спеку нова обраниця, і за чутками третя дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська, з нетерпінням чекала на відкриття басейну в їхньому столичному елітному ЖК.

І судячи зі сторіз в Instagram, 22-річна дівчина цього дочекалась. 

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Позування в купальнику

Зіркова пара живе в одному з найдорожчих елітних комплексів Києва. Він розташований в центрі, неподалік від національного спортивного комплексу "Олімпійський". На даху ЖК розташована затишна тераса з баром, лежаками, мангалом та басейном. 

Полтавська часто публікує в соцмережах фото і відео з цієї локації. А нещодавно Катерина та Володимир лаштували барбекю, на яке запросили шоумена Анатолія Анатоліча та його дружину Юлу. Втім, молодша за Остапчука на 16 років Полтавська чекала на відкриття басейну. 

В день відкриття погода в Києві була прохолоднішою. Для відпочинку на даху багатоповерхівки Полтавська обрала закритий рожевий купальник. 

Блогерка Катерина Полтавська. Скриншот: Instagram/poka.tya
Скриншот: Instagram/poka.tya

Компанію Катерині біля басейну склав Володимир Остапчук. В яких плавках він був Полтавська не показала. Втім опублікувала відео, на якому шоумен з не дуже задоволеним виглядом обличчям робить масаж стоп молодій коханій/дружині. 

Шоумен Володимир Остапчук. Скриншот: Instagram/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми писали, як молода дівчина Володимира Остапчука робить за шоумена його роботу. Також ми розповідали, що Остапчук висміяв оголене фото політичного аналітика Олексія Арестовича.

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