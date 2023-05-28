Молода обраниця Володимира Остапчука показала себе в купальнику

Блогерка Катерина Полтавська. Фото: Instagram/poka.tya

В столиці вже декілька тижнів спостерігається метеорологічне літо. Стовпчики термометрів інколи сягають позначки понад 27 градусів за Цельсієм. Через спеку нова обраниця, і за чутками третя дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська, з нетерпінням чекала на відкриття басейну в їхньому столичному елітному ЖК.

І судячи зі сторіз в Instagram, 22-річна дівчина цього дочекалась.

Читайте також:

Позування в купальнику

Зіркова пара живе в одному з найдорожчих елітних комплексів Києва. Він розташований в центрі, неподалік від національного спортивного комплексу "Олімпійський". На даху ЖК розташована затишна тераса з баром, лежаками, мангалом та басейном.

Полтавська часто публікує в соцмережах фото і відео з цієї локації. А нещодавно Катерина та Володимир лаштували барбекю, на яке запросили шоумена Анатолія Анатоліча та його дружину Юлу. Втім, молодша за Остапчука на 16 років Полтавська чекала на відкриття басейну.

В день відкриття погода в Києві була прохолоднішою. Для відпочинку на даху багатоповерхівки Полтавська обрала закритий рожевий купальник.

Блогерка Катерина Полтавська. Скриншот: Instagram/poka.tya

Скриншот: Instagram/poka.tya

Компанію Катерині біля басейну склав Володимир Остапчук. В яких плавках він був Полтавська не показала. Втім опублікувала відео, на якому шоумен з не дуже задоволеним виглядом обличчям робить масаж стоп молодій коханій/дружині.

Шоумен Володимир Остапчук. Скриншот: Instagram/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми писали, як молода дівчина Володимира Остапчука робить за шоумена його роботу. Також ми розповідали, що Остапчук висміяв оголене фото політичного аналітика Олексія Арестовича.