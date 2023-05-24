Остапчук висміяв оголене фото Арестовича: реакція інших знаменитостей
Днями політичного аналітика Олексія Арестовича помітили з родиною на одному з пляжів у Тель-Авіві (Ізраїль). Багатьох українців шокував фізичний стан колишнього радника Офісу Президента України, а саме чималий живіт.
У своїх соцмережах Арестович нарешті вирішив прокоментувати скандальне відео.
Подробиці
47-річний Арестович опублікував напівоголене фото, на якому показав свій живіт. Втім, обличчя аналітик обрізав. "Добрий день", — лаконічно зі смайликом підписав відвертий знімок Олексій.
Одним з перших на фото відреагував шоумен Володимир Остапчук. Він пригадав контрнаступ української армії.
Не промовчала в коментарях і 22-річна обраниця, і за чутками вже дружина Остапчука, блогерка Катерина Поплавська. Компанію їй в коментарях склала й акторка "Дизель шоу" Вікторія Булітко.
Свої лайки під публікацією Арестовича також поставили блогери Олексій Дурнєв та Раміна Есхакзай. А ось так виглядало тіло Арестовича на відео.
Нагадаємо, раніше ми писали, що скандальний блогер Спартак Суббота намагається запатентувати "Подкаст-терапію". Також ми розповідали, що співачка, яка показувала роботу ППО, після візиту до СБУ заспівала українською.