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Остапчук висміяв оголене фото Арестовича: реакція інших знаменитостей

24 травня 2023 15:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Остапчук висміяв оголене фото Арестовича: реакція інших знаменитостей
Шоумен Володимир Остапчук та політичний аналітик Олексій Арестович. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Днями політичного аналітика Олексія Арестовича помітили з родиною на одному з пляжів у Тель-Авіві (Ізраїль). Багатьох українців шокував фізичний стан колишнього радника Офісу Президента України, а саме чималий живіт.

У своїх соцмережах Арестович нарешті вирішив прокоментувати скандальне відео. 

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Подробиці 

47-річний Арестович опублікував напівоголене фото, на якому показав свій живіт. Втім, обличчя аналітик обрізав. "Добрий день", — лаконічно зі смайликом підписав відвертий знімок Олексій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Одним з перших на фото відреагував шоумен Володимир Остапчук. Він пригадав контрнаступ української армії.

Володимир Остапчук висміяв Олексія Арестовича. Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Не промовчала в коментарях і 22-річна обраниця, і за чутками вже дружина Остапчука, блогерка Катерина Поплавська. Компанію їй в коментарях склала й акторка "Дизель шоу" Вікторія Булітко. 

Коментарі під публікацією Арестовича. Скриншот: Instagram//alexey.arestovich

Свої лайки під публікацією Арестовича також поставили блогери Олексій Дурнєв та Раміна Есхакзай. А ось так виглядало тіло Арестовича на відео. 

Алексей Арестович в Тель-Авиве
Олексій Арестович у Тель-Авіві. Фото: Harley Quinn

Нагадаємо, раніше ми писали, що скандальний блогер Спартак Суббота намагається запатентувати "Подкаст-терапію". Також ми розповідали, що співачка, яка показувала роботу ППО, після візиту до СБУ заспівала українською.

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