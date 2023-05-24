Остапчук висміяв оголене фото Арестовича: реакція інших знаменитостей

Шоумен Володимир Остапчук та політичний аналітик Олексій Арестович. Фото: колаж Новини.LIVE

Днями політичного аналітика Олексія Арестовича помітили з родиною на одному з пляжів у Тель-Авіві (Ізраїль). Багатьох українців шокував фізичний стан колишнього радника Офісу Президента України, а саме чималий живіт.

У своїх соцмережах Арестович нарешті вирішив прокоментувати скандальне відео.

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47-річний Арестович опублікував напівоголене фото, на якому показав свій живіт. Втім, обличчя аналітик обрізав. "Добрий день", — лаконічно зі смайликом підписав відвертий знімок Олексій.

Одним з перших на фото відреагував шоумен Володимир Остапчук. Він пригадав контрнаступ української армії.

Володимир Остапчук висміяв Олексія Арестовича. Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Не промовчала в коментарях і 22-річна обраниця, і за чутками вже дружина Остапчука, блогерка Катерина Поплавська. Компанію їй в коментарях склала й акторка "Дизель шоу" Вікторія Булітко.

Коментарі під публікацією Арестовича. Скриншот: Instagram//alexey.arestovich

Свої лайки під публікацією Арестовича також поставили блогери Олексій Дурнєв та Раміна Есхакзай. А ось так виглядало тіло Арестовича на відео.

Олексій Арестович у Тель-Авіві. Фото: Harley Quinn

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