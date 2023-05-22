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Співачка, яка показувала роботу ППО, після візиту до СБУ заспівала українською

22 травня 2023 13:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка, яка показувала роботу ППО, після візиту до СБУ заспівала українською
Блогерка та співачка Інна Воронова. Фото: Instagram/voronova.official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Блогерка та співачка Інна Воронова після візиту до СБУ заспівала українською мовою. Втім, в житті вона так і продовжує спілкуватися російською. Користувачі соцмереж звинуватили її у подвійних стандартах. 

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Після того, як Воронова показала роботу ППО, вона вибачилась перед українцями російською мовою. Згодом, записала ще одне відео вже в СБУ українською. Втім, в себе на сторінках це блогерка не стала тримати: вибачення видалила. І опублікувала  фрагмент своєї україномовної пісні, яку закріпила  в соцмережі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В коментарях українці, більшість з яких дізналися про Воронову лише завдяки скандальному відео з роботою ППО, висміяли подібну ініціативу співачки-початківця. 

  • Візит у СБУ гарно працює. СБУ можуть коли хочуть
  • Так, а де вибачення поділось?
  • Інна, гарна постанова з СБУ! А я вже майже повірив

Це не перша україномовна пісні в репертуарі Воронової. Втім, на своїх рідкісних виступах Інна спілкується з гостями російською. А на початку травня й взагалі презентувала композицією іноземною мовою, чим обурила українців. 

Інна Воронова презентувала російськомовну пісню. Скриншот: Instagram/voronova.official

Хто така Воронова

Співачка та блогерка є дружиною бізнесмена Юрія Чернецького, якого заарештували  за збування наркотиків в серпні минулого року. Воронова стала відомою після того, як оголосила збір 4 млн гривень на заставу чоловікові. Зараз співачка та блогерка розлучається з Чернецьким та планує, за її словами, будувати життя без його участі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Анна Трінчер поскаржилась на ракетний обстріл окупантів. Також ми розповідали, як співак Віктор Павлік отримав спецперепустку, яку в нього вилучила поліція.

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