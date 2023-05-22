Співачка, яка показувала роботу ППО, після візиту до СБУ заспівала українською

Блогерка та співачка Інна Воронова. Фото: Instagram/voronova.official

Блогерка та співачка Інна Воронова після візиту до СБУ заспівала українською мовою. Втім, в житті вона так і продовжує спілкуватися російською. Користувачі соцмереж звинуватили її у подвійних стандартах.

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Після того, як Воронова показала роботу ППО, вона вибачилась перед українцями російською мовою. Згодом, записала ще одне відео вже в СБУ українською. Втім, в себе на сторінках це блогерка не стала тримати: вибачення видалила. І опублікувала фрагмент своєї україномовної пісні, яку закріпила в соцмережі.

В коментарях українці, більшість з яких дізналися про Воронову лише завдяки скандальному відео з роботою ППО, висміяли подібну ініціативу співачки-початківця.

Візит у СБУ гарно працює. СБУ можуть коли хочуть

Так, а де вибачення поділось?

Інна, гарна постанова з СБУ! А я вже майже повірив

Це не перша україномовна пісні в репертуарі Воронової. Втім, на своїх рідкісних виступах Інна спілкується з гостями російською. А на початку травня й взагалі презентувала композицією іноземною мовою, чим обурила українців.

Інна Воронова презентувала російськомовну пісню. Скриншот: Instagram/voronova.official

Хто така Воронова

Співачка та блогерка є дружиною бізнесмена Юрія Чернецького, якого заарештували за збування наркотиків в серпні минулого року. Воронова стала відомою після того, як оголосила збір 4 млн гривень на заставу чоловікові. Зараз співачка та блогерка розлучається з Чернецьким та планує, за її словами, будувати життя без його участі.

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